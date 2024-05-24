Банк России может пойти ва-банк с ключевой ставкой уже в июне
Банк России может пойти ва-банк с ключевой ставкой уже в июне - 24.05.2024, ПРАЙМ
Банк России может пойти ва-банк с ключевой ставкой уже в июне
Недавний комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина и опубликованные выдержки из обсуждения на последнем заседании резко увеличили, на мой взгляд, вероятность... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:00+0300
2024-05-24T08:00+0300
2024-05-24T08:00+0300
мнения аналитиков
ставка банка россии
?1716526804
Недавний комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина и опубликованные выдержки из обсуждения на последнем заседании резко увеличили, на мой взгляд, вероятность повышения ставки на июньском заседании. На решение регулятора в первую очередь повлияют данные по инфляции и индикаторы инфляционных ожиданий, используемые ЦБ РФ.Представители регулятора неоднократно заявляли, что ставка является универсальным средством для решения текущих задач денежно-кредитной политики: снижения инфляции, охлаждения потребительского спроса, вызванного ситуацией на рынке труда, стимулирования сбережений и охлаждения экономики.Вопрос об инструментарии антиинфляционной политики в России очень дискуссионный, разноплановый и во многом зависит от целеполагания и учета реальности. Тема нелегкая для очевидных решений еще и по причине сложной структуры экономики РФ.Вот ее основные особенности. Сверхвысокая доля в экономике государства (по данным ФАС, более 70%), бюджет которого находится в состоянии дефицита, заметная монополизация некоторых отраслей, низкая доля предприятий малого и среднего бизнеса (не выше 20-30%, в успешных экономиках – 60-70%), ригидный рынок труда, высокая доля импорта до 90-100% в разных группах как потребительских товаров, так и машин/оборудования/комплектующих, а также других средств производства.Кроме методов денежно-кредитной политики в части противодействия инфляции есть еще макроэкономическая политика государства, но способствует ли она сейчас долгосрочному росту – большой вопрос. Например, самые последние исследования на тему причин успеха 35 экономик-лидеров в мире по долгосрочному устойчивому росту ВВП, выявили фактор общественного и межличностного доверия как одно из основных условий.Эксперт - директор по инвестициям ИК “Питер Траст” Михаил Алтынов
Недавний комментарий зампреда ЦБ Алексея Заботкина и опубликованные выдержки из обсуждения на последнем заседании резко увеличили, на мой взгляд, вероятность повышения ставки на июньском заседании. На решение регулятора в первую очередь повлияют данные по инфляции и индикаторы инфляционных ожиданий, используемые ЦБ РФ.
Представители регулятора неоднократно заявляли, что ставка является универсальным средством для решения текущих задач денежно-кредитной политики: снижения инфляции, охлаждения потребительского спроса, вызванного ситуацией на рынке труда, стимулирования сбережений и охлаждения экономики.
Вопрос об инструментарии антиинфляционной политики в России очень дискуссионный, разноплановый и во многом зависит от целеполагания и учета реальности. Тема нелегкая для очевидных решений еще и по причине сложной структуры экономики РФ.
Вот ее основные особенности. Сверхвысокая доля в экономике государства (по данным ФАС, более 70%), бюджет которого находится в состоянии дефицита, заметная монополизация некоторых отраслей, низкая доля предприятий малого и среднего бизнеса (не выше 20-30%, в успешных экономиках – 60-70%), ригидный рынок труда, высокая доля импорта до 90-100% в разных группах как потребительских товаров, так и машин/оборудования/комплектующих, а также других средств производства.
Кроме методов денежно-кредитной политики в части противодействия инфляции есть еще макроэкономическая политика государства, но способствует ли она сейчас долгосрочному росту – большой вопрос. Например, самые последние исследования на тему причин успеха 35 экономик-лидеров в мире по долгосрочному устойчивому росту ВВП, выявили фактор общественного и межличностного доверия как одно из основных условий.
Эксперт - директор по инвестициям ИК “Питер Траст” Михаил Алтынов
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