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"Должно было прорваться": россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

"Должно было прорваться": россиян предупредили о росте цен на сотовую связь - 24.05.2024, ПРАЙМ

"Должно было прорваться": россиян предупредили о росте цен на сотовую связь

Цены на абонентскую плату в России выросли в апреле, при этом подорожание продолжится, заявил изданию "Комсомольская правда" председатель совета фонда развития... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T11:21+0300

2024-05-24T11:21+0300

2024-05-24T11:21+0300

сотовая связь

цены

россия

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Цены на абонентскую плату в России выросли в апреле, при этом подорожание продолжится, заявил изданию "Комсомольская правда" председатель совета фонда развития цифровой экономики Герман Клименко.Согласно данным Росстата, цены за сотовую связь за месяц поднялись на 8,5 процента. На этом фоне Федеральная антимонопольная служба рассылала операторам предупреждения, отмечая необоснованное повышение стоимости. ФАС также возбудило дело против МТС.По мнению Клименко, стоимость услуг, скорее всего, продолжит расти. Он пояснил, что весь российский телеком выстроен на валютных контрактах, логистика усложнилась, а оборудование, которое необходимо обновлять каждые несколько лет, привозится из-за рубежа."И сейчас, видимо, у операторов больше нет сил и мощностей сдерживаться. Они и так уже больше двух лет держат цены на одном уровне, периодически пытаясь отменять даже безлимитные тарифы. Поэтому нынешний рост цен был ожидаем. Рано или поздно должно было прорваться", - заключает эксперт.

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сотовая связь, цены, россия