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Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину
Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину - 24.05.2024, ПРАЙМ
Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину
Российские таможенники пресекли вывоз на Украину из России через Грузию военного оборудования, сообщает пресс-служба ФТС. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T21:11+0300
2024-05-24T21:11+0300
фтс
контрабанда
военная техника
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские таможенники пресекли вывоз на Украину из России через Грузию военного оборудования, сообщает пресс-служба ФТС.Отмечается, что двое россиян, супруги-москвичи, пытались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией."Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов", - сообщает ведомство. В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, иностранцы занимались перевозкой изделий в Грузию.Всего было изъято 12 балочных держателей. Половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные - в московской мастерской по сборке военной продукции.
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фтс, контрабанда, военная техника
ФТС, контрабанда, военная техника
21:11 24.05.2024
 
Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину

ФТС: на Украину через Грузию пытались вывезти военное оборудование

© РИА Новости . Виталий Аньков | Перейти в медиабанкФТС России
ФТС России - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Виталий Аньков
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские таможенники пресекли вывоз на Украину из России через Грузию военного оборудования, сообщает пресс-служба ФТС.
Отмечается, что двое россиян, супруги-москвичи, пытались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией.
"Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов", - сообщает ведомство.
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По одному из фигурантов дела о контрабанде икон прекращено производство
5 апреля, 07:46
В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы.
По данным следствия, москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, иностранцы занимались перевозкой изделий в Грузию.
Всего было изъято 12 балочных держателей. Половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные - в московской мастерской по сборке военной продукции.
 
ФТСконтрабандавоенная техника
 
 
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