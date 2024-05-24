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Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину

Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину - 24.05.2024, ПРАЙМ

Таможня пресекла попытку вывоза военного оборудования на Украину

Российские таможенники пресекли вывоз на Украину из России через Грузию военного оборудования, сообщает пресс-служба ФТС. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T21:11+0300

2024-05-24T21:11+0300

2024-05-24T21:11+0300

фтс

контрабанда

военная техника

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Российские таможенники пресекли вывоз на Украину из России через Грузию военного оборудования, сообщает пресс-служба ФТС.Отмечается, что двое россиян, супруги-москвичи, пытались вывезти на Украину установки для сброса ракет военной авиацией."Таможенники выяснили, что пересылку военного оборудования за границу организовали двое граждан России и двое граждан Грузии по указанию зарубежных координаторов", - сообщает ведомство. В отношении москвичей и водителя возбуждены уголовные дела по статье о контрабанде военной техники. Им грозит до 12 лет лишения свободы. По данным следствия, москвичи собирали и перекрашивали балочные держатели в гаражном боксе в столице, иностранцы занимались перевозкой изделий в Грузию.Всего было изъято 12 балочных держателей. Половину перехватили в микроавтобусе на Верхнем Ларсе, а остальные - в московской мастерской по сборке военной продукции.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

фтс, контрабанда, военная техника