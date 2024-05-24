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Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard

Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard - 24.05.2024, ПРАЙМ

Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard

Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1, следует из опубликованного на сайте немецкого правительства списка. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:13+0300

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вооружения

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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1, следует из опубликованного на сайте немецкого правительства списка.Так, в перечне вооружений для Киева число отправленных Leopard 1 выросло на десять единиц, составив 40 танков. Кроме того, Берлин готовится передать ВСУ три реактивные системы залпового огня Himars.Ранее о поставке Киеву танков Leopard заявляла Испания. Как отметил глава испанского Минобороны, новая партия поступит в зону СВО до конца июня.

германия

дания

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германия, дания, танк leopard, всу