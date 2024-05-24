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Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard
Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard - 24.05.2024, ПРАЙМ
Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard
Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1, следует из опубликованного на сайте немецкого правительства списка. | 24.05.2024, ПРАЙМ
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вооружения
германия
дания
танк leopard
всу
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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1, следует из опубликованного на сайте немецкого правительства списка.Так, в перечне вооружений для Киева число отправленных Leopard 1 выросло на десять единиц, составив 40 танков. Кроме того, Берлин готовится передать ВСУ три реактивные системы залпового огня Himars.Ранее о поставке Киеву танков Leopard заявляла Испания. Как отметил глава испанского Минобороны, новая партия поступит в зону СВО до конца июня.
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германия, дания, танк leopard, всу
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, танк Leopard, ВСУ
13:13 24.05.2024
 
Германия и Дания поставили Украине десять танков Leopard

ФРГ с Данией поставила Киеву еще 10 танков Leopard 1, готовит к поставке 3 системы HIMARS

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПодготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе
Подготовка к выставке трофейного вооружения и техники на Поклонной горе - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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БЕРЛИН, 24 мая - ПРАЙМ. Германия и Дания направили Украине еще десять танков Leopard 1, следует из опубликованного на сайте немецкого правительства списка.
Так, в перечне вооружений для Киева число отправленных Leopard 1 выросло на десять единиц, составив 40 танков. Кроме того, Берлин готовится передать ВСУ три реактивные системы залпового огня Himars.
Ранее о поставке Киеву танков Leopard заявляла Испания. Как отметил глава испанского Минобороны, новая партия поступит в зону СВО до конца июня.
 
ВооруженияГЕРМАНИЯДАНИЯтанк LeopardВСУ
 
 
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