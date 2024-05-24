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Путин назвал важнейшие приоритеты сотрудничества России и Белоруссии
Путин назвал важнейшие приоритеты сотрудничества России и Белоруссии - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин назвал важнейшие приоритеты сотрудничества России и Белоруссии
Президент России Владимир Путин назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии одними из приоритетных направлений в российско-белорусском... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T17:16+0300
2024-05-24T17:16+0300
2024-05-24T17:24+0300
владимир путин
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии одними из приоритетных направлений в российско-белорусском сотрудничестве. Об этом он заявил на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске в ходе официального визита в Белоруссию."Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений, имея в виду, что мы, конечно, должны делать упор, прежде всего, на приоритетные направления нашего сотрудничества", - отметил глава российского государства.Путин указал, в частности, на высокие технологии и все, что с этим связано как приоритет в сотрудничестве. По его словам, будущее за этой сферой.
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владимир путин, россия, белоруссия, александр лукашенко
Владимир Путин, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко
Путин назвал важнейшие приоритеты сотрудничества России и Белоруссии
Путин: высокие технологии - один из приоритетов сотрудничества России и Белоруссии
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал инвестиционное сотрудничество и высокие технологии одними из приоритетных направлений в российско-белорусском сотрудничестве. Об этом он заявил на переговорах с белорусским коллегой Александром Лукашенко в Минске в ходе официального визита в Белоруссию.
"Вы упомянули об инвестиционной деятельности. Полагаю, что это одно из более важных наших направлений, имея в виду, что мы, конечно, должны делать упор, прежде всего, на приоритетные направления нашего сотрудничества", - отметил глава российского государства.
Путин указал, в частности, на высокие технологии и все, что с этим связано как приоритет в сотрудничестве. По его словам, будущее за этой сферой.
Лукашенко высказался о совместных проектах в энергетике с Россией