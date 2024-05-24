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Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле" - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле" - 24.05.2024, ПРАЙМ
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"
Более 20 причастных к трагедии в "Крокус Сити Холле" человек задержаны, в том числе непосредственные исполнители и пособники. Об этом рассказал директор ФСБ... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:39+0300
2024-05-24T09:28+0300
россия
крокус сити холл
снг
запад
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 20 причастных к трагедии в "Крокус Сити Холле" человек задержаны, в том числе непосредственные исполнители и пособники. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников."В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал глава ведомства в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.Он также отметил, что двое из напавших на концертный зал прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, а координировали действия террористов члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, посредством интернета. Однако, по его словам, наказания не избежит никто из фигурантов.Бортников подчеркнул, что одной из целей заказчиков теракта было нанесения ущерба сотрдуничеству стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов. Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.* Запрещенная в России террористическая организация.
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россия, крокус сити холл, снг, запад
РОССИЯ, Крокус сити холл, СНГ, ЗАПАД
08:39 24.05.2024 (обновлено: 09:28 24.05.2024)
 
Бортников назвал число задержанных после теракта в "Крокус Сити Холле"

Бортников: задержаны более 20 человек, причастных к теракту в "Крокус Сити Холле

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкОбстановка у "Крокус Сити Холл"
Обстановка у Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Более 20 причастных к трагедии в "Крокус Сити Холле" человек задержаны, в том числе непосредственные исполнители и пособники. Об этом рассказал директор ФСБ России Александр Бортников.
"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал глава ведомства в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
Он также отметил, что двое из напавших на концертный зал прибыли в Россию из Турции незадолго до теракта, а координировали действия террористов члены группировки "Вилаят Хорасан"*, находившиеся в афгано-пакистанской зоне, посредством интернета. Однако, по его словам, наказания не избежит никто из фигурантов.
Бортников подчеркнул, что одной из целей заказчиков теракта было нанесения ущерба сотрдуничеству стран СНГ с помощью религиозного и национального факторов.
Террористический акт в концертном зале "Крокус сити холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. Погибли 145 человек.
* Запрещенная в России террористическая организация.
 
РОССИЯКрокус сити холлСНГЗАПАД
 
 
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