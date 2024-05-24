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Акционеры ТМК утвердили дивиденды в 9,51 рубля на акцию

Акционеры ТМК утвердили дивиденды в 9,51 рубля на акцию - 24.05.2024, ПРАЙМ

Акционеры ТМК утвердили дивиденды в 9,51 рубля на акцию

Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию, следует из сообщения компании. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T19:13+0300

2024-05-24T19:13+0300

2024-05-24T19:13+0300

экономика

тмк

дивиденды

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Акционеры Трубной металлургической компании (ТМК) утвердили дивиденды по результатам 2023 года в размере 9,51 рубля на акцию, следует из сообщения компании. "Распределить чистую прибыль общества по результатам 2023 отчетного года. Выплатить дивиденды по результатам 2023 отчетного года в денежной форме в размере 9 рублей 51 копейка на одну обыкновенную акцию общества номинальной стоимостью 10 рублей каждая, в общей сумме 10 004 520 000 рублей 00 копеек", - говорится в сообщении. Кроме того, акционеры установили дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, - 4 июня. Чистая прибыль ТМК по МСФО за 2023 год составила 39,384 миллиарда рублей, сократившись на 6%. Выручка компании от реализации за год уменьшилась на 13,5% по сравнению с 2022 годом - до 544,265 миллиарда рублей. ТМК - ведущий в РФ поставщик стальных труб и сопутствующих сервисов для различных секторов экономики. Производит нарезные трубы, включая специальные трубы и трубопроводные системы, и другую продукцию для энергетики, химической промышленности, машиностроения, строительства и других отраслей. Акции ТМК обращаются на Московской бирже.

https://1prime.ru/20230929/841847443.html

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тмк, дивиденды