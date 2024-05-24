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В Европе задумались о торговой войне с Китаем, пишет СМИ
В Европе задумались о торговой войне с Китаем, пишет СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ
В Европе задумались о торговой войне с Китаем, пишет СМИ
Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары, сообщает газета "Известия". | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:51+0300
2024-05-24T09:51+0300
2024-05-24T09:51+0300
европа
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары, сообщает газета "Известия". На фоне повсеместного распространения китайских товаров на европейском рынке ЕС задумался над разворотом к политике протекционизма. Кроме того, отмечается, что еще одной причиной являются антироссийские санкции, наносящие существенный ущерб экономика европейского региона. Согласно материалу, европейским производителям довольно сложно конкурировать с китайскими дешевыми товарами и машинами. Как отмечают аналитики, в целях уменьшить поток автомобилей из КНР необходимо увеличить тарифы на них с 10% хотя бы до 25%.Комментируя это предложение, другие эксперты отмечают, что пошлины ниже 55% бессмысленны, потому что китайские производители будут активнее осваивать европейский рынок после ужесточения торговли с США.
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европа, китай, мировая торговля
ЕВРОПА, КИТАЙ, мировая торговля
В Европе задумались о торговой войне с Китаем, пишет СМИ
"Известия": ЕС и Китаю грозит торговая война
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ.
Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары, сообщает
газета "Известия".
На фоне повсеместного распространения китайских товаров на европейском рынке ЕС задумался над разворотом к политике протекционизма. Кроме того, отмечается, что еще одной причиной являются антироссийские санкции, наносящие существенный ущерб экономика европейского региона.
Согласно материалу, европейским производителям довольно сложно конкурировать с китайскими дешевыми товарами и машинами. Как отмечают аналитики, в целях уменьшить поток автомобилей из КНР необходимо увеличить тарифы на них с 10% хотя бы до 25%.
Комментируя это предложение, другие эксперты отмечают, что пошлины ниже 55% бессмысленны, потому что китайские производители будут активнее осваивать европейский рынок после ужесточения торговли с США.
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