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Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ
Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ
Товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами, заявил премьер РФ... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:43+0300
2024-05-24T14:43+0300
2024-05-24T14:43+0300
россия
снг
товарооборот
михаил мишустин
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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами Содружества вырос на 5,8%, а в январе-марте прибавил еще свыше 6,5%",- сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Он отметил, что ВВП участников СНГ по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС - меньше чем на полпроцента.
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россия, снг, товарооборот, михаил мишустин
РОССИЯ, СНГ, товарооборот, Михаил Мишустин
Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ
Мишустин: товарооборот России со странами СНГ за январь-март вырос более чем на 6,5%
АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин.
"Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами Содружества вырос на 5,8%, а в январе-марте прибавил еще свыше 6,5%",- сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде.
Он отметил, что ВВП участников СНГ по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС - меньше чем на полпроцента.