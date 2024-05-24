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Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ

Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мишустин оценил товарооборот России со странами СНГ

Товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами, заявил премьер РФ... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:43+0300

2024-05-24T14:43+0300

2024-05-24T14:43+0300

россия

снг

товарооборот

михаил мишустин

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АШХАБАД, 24 мая - ПРАЙМ. Товарооборот России со странами СНГ за первые четыре месяца этого года вырос более чем на 6,5%, страны СНГ остаются её ключевыми партнёрами, заявил премьер РФ Михаил Мишустин. "Несмотря на противодействие со стороны недоброжелателей, за 2023 год наш товарооборот с государствами Содружества вырос на 5,8%, а в январе-марте прибавил еще свыше 6,5%",- сказал Мишустин в ходе своего выступления на заседании Совета глав правительств СНГ в узком составе, которое проходит в Ашхабаде. Он отметил, что ВВП участников СНГ по итогам 2023 года увеличился на 3,8%, в то время как в странах ЕС - меньше чем на полпроцента.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, снг, товарооборот, михаил мишустин