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Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине

Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине - 24.05.2024, ПРАЙМ

Нравится вам или нет. Трамп сделал новое заявление о Путине

Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в глобальной политике, цитирует издание Washington Post бывшего... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T12:14+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин и председатель Китая Си Цзиньпин играют лидирующую роль в глобальной политике, цитирует издание Washington Post бывшего президента США Дональда Трампа."Посмотрите на Си Цзиньпина, на лидера КНДР Ким Чен Ына, на президента России Владимира Путина, они все на первых ролях, нравится вам это или нет", — заявил бывший глава Белого дома.Трамп также подчеркнул, что в случае возвращения на пост президента Соединенных Штатов он сдлает все, чтобы мир снова начал их уважать.Ранее Трамп также неоднократно обещал разрешить ситуацию вокруг Украины после победы на президентских выборах в США. По его словам, он сделает это еще до инаугурации.

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дональд трамп, владимир путин, новости