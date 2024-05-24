https://1prime.ru/20240524/trilliony-848481746.html

Подсчитано, сколько вернули на родину богатые россияне

Подсчитано, сколько вернули на родину богатые россияне - 24.05.2024, ПРАЙМ

Подсчитано, сколько вернули на родину богатые россияне

Состоятельные россияне в 2023 году потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули в Россию триллионы рублей, говорится в исследовании... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T14:20+0300

2024-05-24T14:20+0300

2024-05-24T14:20+0300

экономика

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Состоятельные россияне в 2023 году потеряли интерес к хранению сбережений в европейских странах и вернули в Россию триллионы рублей, говорится в исследовании аналитической компании Frank RG. Согласно исследованию, количество клиентов с финансовым капиталом от 100 миллионов рублей в России увеличилось на 50% в 2023 году. Объем их финансового капитала внутри страны вырос на 62% - до 13,1 триллиона рублей с 8,1 триллиона годом ранее. Такой рост произошел за счет притока нового капитала (35,4% от прироста, или чуть меньше 3 триллионов рублей), изменений на фондовом рынке (13,2%), валютной переоценки (8,9%) и роста за счет депозитов (4,2%). Большинство ранее популярных юрисдикций для обслуживания теряют состоятельных клиентов из России, наибольший отток наблюдается среди европейских стран. Так, доля богатых россиян, хранящих сбережения в ЕС и Великобритании, снизилась до 11% с 20%, в Швейцарии - до 6% с 20%. В США же доля снизилась до 3% с 5%. Снижается использование и дружественных юрисдикций: Турцию для обслуживания финансов выбирали в прошлом году лишь 5% богатых россиян против 8% годом ранее, ОАЭ - 16% против 17% в 2022 году. Единственной юрисдикцией, которая смогла привлечь новых состоятельных клиентов из России, стал Гонконг - доля выросла до 3% с 2%.

https://1prime.ru/20240523/nalogi-848449020.html

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россия, деньги, инвестиции, европа, сбережения