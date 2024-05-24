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Россиянам перечислили самые популярные направления для летнего отдыха - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Россиянам перечислили самые популярные направления для летнего отдыха
Россиянам перечислили самые популярные направления для летнего отдыха - 24.05.2024, ПРАЙМ
Россиянам перечислили самые популярные направления для летнего отдыха
Москва, Сочи и Санкт-Петербург являются самыми популярными летними направлениями для российских туристов, рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:19+0300
2024-05-24T16:19+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Москва, Сочи и Санкт-Петербург являются самыми популярными летними направлениями для российских туристов, рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.По словам Шелеховой, Москва занимает первое место с долей авиабронирований 20,1 процента, за ней следуют Сочи с 13,2 процента и Санкт-Петербург с 10,4 процента. Среди других популярных российских городов названы Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.Среди иностранных направлений наибольшим спросом пользуются Баку, Ереван и Стамбул. Однако Турция является самым популярным летним направлением для российских туристов, доля бронирований туров в которой выросла с 48 процентов до 61 процента.Внутренние путешествия в России также стали популярнее, особенно на Камчатку, в Крым и Архангельскую область, заключили в издании.
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россия, туризм, новости
РОССИЯ, Туризм, Новости
16:19 24.05.2024
 
Россиянам перечислили самые популярные направления для летнего отдыха

RT: аналитики перечислили самые популярные направления для летнего отдыха

© РИА Новости . Александр ПолегенькоРабота нового терминала аэропорта в Симферополе
Работа нового терминала аэропорта в Симферополе - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Александр Полегенько
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Москва, Сочи и Санкт-Петербург являются самыми популярными летними направлениями для российских туристов, рассказала RT руководитель пресс-службы сервиса OneTwoTrip Елена Шелехова.
По словам Шелеховой, Москва занимает первое место с долей авиабронирований 20,1 процента, за ней следуют Сочи с 13,2 процента и Санкт-Петербург с 10,4 процента. Среди других популярных российских городов названы Калининград, Минеральные Воды и Екатеринбург.
Среди иностранных направлений наибольшим спросом пользуются Баку, Ереван и Стамбул. Однако Турция является самым популярным летним направлением для российских туристов, доля бронирований туров в которой выросла с 48 процентов до 61 процента.
Внутренние путешествия в России также стали популярнее, особенно на Камчатку, в Крым и Архангельскую область, заключили в издании.
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