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Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:19+0300
2024-05-24T08:19+0300
2024-05-24T09:32+0300
россия
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"формула мира"
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, рассказал глава ФСБ России Александр Бортников."Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.По его словам, вместо этого киевские власти распространяют неработающие "формулы мира", при этом не имея возможности добиться своих целей на линии фронта и обращая ситуацию в тотальный террор.Бортников добавил, что на данный момент спецслужбы Украины активно вербуют молодежь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях и устраивают в стране настоящий террор.
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россия, украина, фсб, "формула мира"
РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, "формула мира"
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Бортников: Киев под давлением Запада тиражирует неработающие "формулы мира"
БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, рассказал глава ФСБ России Александр Бортников.
"Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, вместо этого киевские власти распространяют неработающие "формулы мира", при этом не имея возможности добиться своих целей на линии фронта и обращая ситуацию в тотальный террор.
Бортников добавил, что на данный момент спецслужбы Украины активно вербуют молодежь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях и устраивают в стране настоящий террор.