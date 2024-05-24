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Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников
Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:19+0300
2024-05-24T09:32+0300
россия
украина
фсб
"формула мира"
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, рассказал глава ФСБ России Александр Бортников."Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.По его словам, вместо этого киевские власти распространяют неработающие "формулы мира", при этом не имея возможности добиться своих целей на линии фронта и обращая ситуацию в тотальный террор.Бортников добавил, что на данный момент спецслужбы Украины активно вербуют молодежь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях и устраивают в стране настоящий террор.
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россия, украина, фсб, "формула мира"
РОССИЯ, УКРАИНА, ФСБ, "формула мира"
08:19 24.05.2024 (обновлено: 09:32 24.05.2024)
 
Украина тиражирует неработающие "формулы мира", заявил Бортников

Бортников: Киев под давлением Запада тиражирует неработающие "формулы мира"

© РИА Новости . Гавриил Григоров | Перейти в медиабанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ
Президент РФ В. Путин принял участие в расширенном заседании коллегии ФСБ - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Гавриил Григоров
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Украина, находясь под давлением своих западных покровителей, обрывает любые конструктивные международные инициативы по мирному урегулированию конфликта, рассказал глава ФСБ России Александр Бортников.
"Власти Украины, не имея реальных возможностей для достижения своих целей на поле боя, перешли к тотальному террору. Ведутся систематические обстрелы мирного населения и гражданской инфраструктуры российских регионов. Проводятся диверсионные вылазки в наше приграничье", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ в Бишкеке.
По его словам, вместо этого киевские власти распространяют неработающие "формулы мира", при этом не имея возможности добиться своих целей на линии фронта и обращая ситуацию в тотальный террор.
Бортников добавил, что на данный момент спецслужбы Украины активно вербуют молодежь в террористы через пропаганду проукраинских националистических формирований в соцсетях и устраивают в стране настоящий террор.
 
РОССИЯУКРАИНАФСБ"формула мира"
 
 
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