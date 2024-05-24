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Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников
Военная разведка Украины причастна к трагедии в красногорском торговом центре "Крокус Сити Холл", выразил уверенность директор ФСБ России Александр Бортников. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T08:46+0300
2024-05-24T09:24+0300
россия
украина
крокус сити холл
фсб
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Военная разведка Украины причастна к трагедии в красногорском торговом центре "Крокус Сити Холл", выразил уверенность директор ФСБ России Александр Бортников. Он добавил, что на данный момент следствие по теракту продолжается, но ответственность Украины неоспорима.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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россия, украина, крокус сити холл, фсб
РОССИЯ, УКРАИНА, Крокус сити холл, ФСБ
08:46 24.05.2024 (обновлено: 09:24 24.05.2024)
 
Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников

Директор ФСБ Бортников: военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе"

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкКрокус Сити Холл
Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Военная разведка Украины причастна к трагедии в красногорском торговом центре "Крокус Сити Холл", выразил уверенность директор ФСБ России Александр Бортников.
Он добавил, что на данный момент следствие по теракту продолжается, но ответственность Украины неоспорима.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
Здание концертного зала Крокус Сити Холл - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Минздрав отчитался о состоянии пострадавших в "Крокусе"
20 мая, 14:06
 
РОССИЯУКРАИНАКрокус сити холлФСБ
 
 
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