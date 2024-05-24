https://1prime.ru/20240524/ukraina-848463910.html

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников - 24.05.2024, ПРАЙМ

Военная разведка Украины причастна к теракту в "Крокусе", заявил Бортников

Военная разведка Украины причастна к трагедии в красногорском торговом центре "Крокус Сити Холл", выразил уверенность директор ФСБ России Александр Бортников. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T08:46+0300

2024-05-24T08:46+0300

2024-05-24T09:24+0300

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украина

крокус сити холл

фсб

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БИШКЕК, 24 мая - ПРАЙМ. Военная разведка Украины причастна к трагедии в красногорском торговом центре "Крокус Сити Холл", выразил уверенность директор ФСБ России Александр Бортников. Он добавил, что на данный момент следствие по теракту продолжается, но ответственность Украины неоспорима.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.

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россия, украина, крокус сити холл, фсб