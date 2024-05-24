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НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском саммите, заявил госдеп
НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском саммите, заявил госдеп - 24.05.2024, ПРАЙМ
НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском саммите, заявил госдеп
НАТО на предстоящем 9-11 июля саммите в Вашингтоне не будет приглашать Украину в альянс, заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:31+0300
2024-05-24T18:31+0300
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ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО на предстоящем 9-11 июля саммите в Вашингтоне не будет приглашать Украину в альянс, заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен. "Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу", - сообщил он, говоря о повестке июльского саммита.При этом, по его словам, на этом мероприятии союзники намереваются продемонстрировать "значительную поддержку в отношении Украины". По мнению О'Брайена, США на данном этапе не видят заинтересованности руководства России к заключению мира с Украиной, а потому видят свою задачу в "стабилизации" обстановки на поле боя для Киева.
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нато, сша, украина
НАТО не пригласит Украину в альянс на июльском саммите, заявил госдеп
Госдеп: НАТО не планирует на саммите в июле приглашать Украину в альянс
ВАШИНГТОН, 24 мая - ПРАЙМ. НАТО на предстоящем 9-11 июля саммите в Вашингтоне не будет приглашать Украину в альянс, заявил помощник государственного секретаря Соединенных Штатов по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен.
"Мы не ожидаем, что Украину пригласят присоединиться к альянсу", - сообщил он, говоря о повестке июльского саммита.
При этом, по его словам, на этом мероприятии союзники намереваются продемонстрировать "значительную поддержку в отношении Украины".
По мнению О'Брайена, США на данном этапе не видят заинтересованности руководства России к заключению мира с Украиной, а потому видят свою задачу в "стабилизации" обстановки на поле боя для Киева.
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