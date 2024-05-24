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Путин указал на самую примечательную деталь в гибели Раиси - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Путин указал на самую примечательную деталь в гибели Раиси
Путин указал на самую примечательную деталь в гибели Раиси - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин указал на самую примечательную деталь в гибели Раиси
Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси лица долетели до пункта назначения без аварий... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:14+0300
2024-05-24T18:16+0300
владимир путин
иран
ибрахим раиси
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси лица долетели до пункта назначения без аварий. Российский указал на это обстоятельство в ходе переговоров в Минске. "Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", - сказал Путин.Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, написало накануне издание Jamaran со ссылкой на главу Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи. Причина в санкциях, направленных против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана.Вертолет разбился 19 мая в северо-западном районе Верзеган в Иране. На борту находились президент Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Утром 20 мая подтвердилась их гибель. Согласно опубликованным материалам, после взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета". На компонентах не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью, согласно предварительным результатам Генштаба иранских вооружённых сил. При этом пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа.
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владимир путин, иран, ибрахим раиси
Владимир Путин, ИРАН, Ибрахим Раиси
18:14 24.05.2024 (обновлено: 18:16 24.05.2024)
 
Путин указал на самую примечательную деталь в гибели Раиси

Путин: сопровождавшие Раиси лица без проблем долетели на российских вертолетах

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
Президент Владимир Путин провел совещание по вопросам развития оборонно-промышленного комплекса
© POOL
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин обратил внимание, что сопровождавшие погибшего президента Ирана Эбрахима Раиси лица долетели до пункта назначения без аварий. Российский указал на это обстоятельство в ходе переговоров в Минске.
"Сопровождающие лица летели на двух российских, по-моему, вертолетах. В вертолетах российского производства в тех же условиях, в том же коридоре фактически. Прилетели без всяких проблем", - сказал Путин.
Вашингтон несет ответственность за крушение вертолета, написало накануне издание Jamaran со ссылкой на главу Совета по определению политической целесообразности генерал Мохсен Резаи. Причина в санкциях, направленных против гражданских авиационных систем и оборудования Ирана.
Вертолет разбился 19 мая в северо-западном районе Верзеган в Иране. На борту находились президент Раиси, министр иностранных дел и другие высокопоставленные чиновники. Утром 20 мая подтвердилась их гибель. Согласно опубликованным материалам, после взлета, "за полторы минуты до крушения, вертолет двигался по запланированному маршруту и не отклонялся от заданной траектории полета".
На компонентах не было обнаружено следов пуль или подобных повреждений. Потерпевший крушение вертолет загорелся после столкновения с возвышенностью, согласно предварительным результатам Генштаба иранских вооружённых сил. При этом пилот потерпевшего крушение вертолета находился на связи с пилотами двух других вертолетов кортежа.
Президент Ирана Эбрахим Раиси - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
В Иране опубликовали предварительные итоги расследования крушения вертолета
Вчера, 23:38
 
Владимир ПутинИРАНИбрахим Раиси
 
 
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