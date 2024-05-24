https://1prime.ru/20240524/voennaya-pomosch-ukraine-848475926.html
Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ
Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ - 24.05.2024, ПРАЙМ
Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ
Киев никогда не простит конгресс США за задержку в согласовании военной помощи. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленного украинского... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T12:34+0300
2024-05-24T12:34+0300
2024-05-24T12:34+0300
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киев никогда не простит конгресс США за задержку в согласовании военной помощи. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника."Один высокопоставленный министр... (Украины) заявил..., что конгресс США "никогда не будет прощен украинским народом" за бесконечную задержку голосования по недавнему раунду поддержки Украины", - следует из материала газеты.Кроме того, отмечается, что на Украине растет озлобленность на западные государства за недостаток помощи.Ранее Вашингтон после долгой задержки согласовал финансовую помощь Украине на сумму 61 миллиард долларов, а также оружие и боеприпасы из арсеналов Пентагона еще на миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов. Как неоднократно заявляли российские власти, военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.
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россия, украина
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА
Киев не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи, пишут СМИ
Guardian: Киев никогда не простит конгресс США за задержку в одобрении помощи
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Киев никогда не простит конгресс США за задержку в согласовании военной помощи. Об этом пишет издание Guardian, ссылаясь на высокопоставленного украинского чиновника.
"Один высокопоставленный министр... (Украины) заявил..., что конгресс США "никогда не будет прощен украинским народом" за бесконечную задержку голосования по недавнему раунду поддержки Украины", - следует из материала газеты.
Кроме того, отмечается, что на Украине растет озлобленность на западные государства за недостаток помощи.
Ранее Вашингтон после долгой задержки согласовал финансовую помощь Украине на сумму 61 миллиард долларов, а также оружие и боеприпасы из арсеналов Пентагона еще на миллиард долларов и разместили заказы на новое военное имущество еще на шесть миллиардов.
Как неоднократно заявляли российские власти, военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.
Экс-премьер Украины предрек Киеву еще больше потерянных территорий