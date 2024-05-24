https://1prime.ru/20240524/vooruzheniya-848477940.html

Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений

Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений - 24.05.2024, ПРАЙМ

Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений

Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны,... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T13:01+0300

2024-05-24T13:01+0300

2024-05-24T13:33+0300

денис мантуров

вооружения

минпромторг

минобороны рф

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он."Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией", - сказал Мантуров.Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.

https://1prime.ru/20240524/kalashnikov-848469758.html

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денис мантуров, минпромторг, минобороны рф