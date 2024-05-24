https://1prime.ru/20240524/vooruzheniya-848477940.html
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений
Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:01+0300
2024-05-24T13:01+0300
2024-05-24T13:33+0300
денис мантуров
вооружения
минпромторг
минобороны рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845862941_0:0:3075:1730_1920x0_80_0_0_8008c5dc8ca8e495a433af37c74c1155.jpg
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он."Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией", - сказал Мантуров.Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.
https://1prime.ru/20240524/kalashnikov-848469758.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/04/845862941_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_324499bbd30e1970dfe9746eeebc3889.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
денис мантуров, минпромторг, минобороны рф
Денис Мантуров, Вооружения, Минпромторг, Минобороны РФ
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений
Мантуров: идёт формирование новой госпрограммы вооружений совместно с МО и Минпромторгом
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он.
"Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией", - сказал Мантуров.
Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.
"Калашников" поставил крупную партию противоракет для ЗРК "Стрела-10М3"