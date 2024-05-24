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Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений - 24.05.2024, ПРАЙМ
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений
Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны,... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T13:01+0300
2024-05-24T13:33+0300
денис мантуров
вооружения
минпромторг
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он."Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией", - сказал Мантуров.Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.
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денис мантуров, минпромторг, минобороны рф
Денис Мантуров, Вооружения, Минпромторг, Минобороны РФ
13:01 24.05.2024 (обновлено: 13:33 24.05.2024)
 
Мантуров рассказал о новой госпрограмме вооружений

Мантуров: идёт формирование новой госпрограммы вооружений совместно с МО и Минпромторгом

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкДенис Мантуров
Денис Мантуров - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Сейчас в России разрабатывается новая государственная программа вооружений на период 2025-2034 годов, работа идет в активном взаимодействии с Минобороны, Минпромторгом, сообщил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.
Государственная программа вооружений формируется на десятилетний период, к 2025 году действующая программа завершится, пояснил он.
"Сейчас идет формирование новой государственной программы вооружений на период с 2025 по 2034 год. Идет активная работа, взаимодействие, внутри министерства обороны и с министерством промышленности и торговли, с военно-промышленной комиссией", - сказал Мантуров.
Он добавил, что сейчас формируются основные параметры и облик программы.
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ВооруженияДенис МантуровМинпромторгМинобороны РФ
 
 
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