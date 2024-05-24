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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом - 24.05.2024, ПРАЙМ
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом
Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T07:10+0300
2024-05-24T07:10+0300
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе Министерства обороны."Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — сообщается в материале ведомства.Отмечается, что экипажи применили авиационные средства поражения, после чего произвели противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Согласно докладам, все установленнеы цели были успешно поражены, а полет прошел в штатном режиме.
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Вооружения, РОССИЯ, УКРАИНА, ВС РФ
07:10 24.05.2024
 
Российские вертолеты поразили замаскированную технику ВСУ под Харьковом

Ми-35 и Ка-52 поразили замаскированную технику ВСУ в Харьковской области

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКрылатые ракеты и авиабомбы
Крылатые ракеты и авиабомбы - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Российские вертолеты Ми-35 и Ка-52 ударили по замаскированной военной технике ВСУ в Харьковской области. Об этом в пятницу рассказали в пресс-службе Министерства обороны.
"Экипажи армейской авиации на вертолетах Ми-35 и Ка-52М выполнили удар неуправляемыми авиационными ракетами по опорным пунктам и замаскированной технике противника в зоне ответственности группировки войск "Север". Удар наносился неуправляемыми авиационными ракетами по заданным координатам", — сообщается в материале ведомства.
Отмечается, что экипажи применили авиационные средства поражения, после чего произвели противоракетный маневр и выпустили тепловые ловушки. Согласно докладам, все установленнеы цели были успешно поражены, а полет прошел в штатном режиме.
 
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