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США в 76-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
США в 76-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров - 24.05.2024, ПРАЙМ
США в 76-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
Соединенные Штаты Америки в 76-й раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T16:01+0300
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ЖЕНЕВА, 24 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 76-й раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве. "Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 76-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник. По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными. В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели. Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.
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Экономика, США, ВТО, Новости
США в 76-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
Источник: США в 76-й раз заблокировали работу органа ВТО по урегулированию споров
ЖЕНЕВА, 24 мая – ПРАЙМ. Соединенные Штаты Америки в 76-й раз не поддержали предложение большинства членов Всемирной торговой организации (ВТО) о выборе новых членов Апелляционного органа ВТО, сообщил журналистам торговый источник в Женеве.
"Соединенные Штаты в очередной раз заявили, что они не в состоянии согласиться с предложением 130 членов ВТО, призывающим начать процесс отбора для заполнения вакансий в Апелляционном органе, что стало 76-м случаем, когда предложение начать процесс заполнения вакансий было заблокировано", - сообщил источник.
По его данным, США повторили, что они не поддерживают предлагаемое решение о начале назначения членов апелляционного органа, поскольку их давние опасения по поводу урегулирования споров в ВТО остаются нерешенными.
В начале марта члены Всемирной торговой организации по итогам министерской конференции в Абу-Даби подтвердили намерение договориться о реформе системы разрешения споров организации в течение текущего года. Позже в марте постоянный представитель России при ВТО Николай Платонов заявил РИА Новости, что шансы на полное реформирование системы разрешения споров Всемирной торговой организации в 2024 году невелики, несмотря на некоторый прогресс в достижении этой цели.
Апелляционный орган ВТО из-за блокировки назначения новых арбитров со стороны США не функционирует с декабря 2019 года и не рассматривает новые апелляционные жалобы. Два года назад на 12-й министерской конференции члены ВТО договорились восстановить работу системы.