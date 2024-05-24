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Источник РИА: замгубернатора Кубани задержан за взятку - 24.05.2024, ПРАЙМ
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Источник РИА: замгубернатора Кубани задержан за взятку
Источник РИА: замгубернатора Кубани задержан за взятку - 24.05.2024, ПРАЙМ
Источник РИА: замгубернатора Кубани задержан за взятку
Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T19:06+0300
2024-05-24T19:19+0300
коррупция
краснодарский край
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.По словам собеседника, чиновника задержали во время получения взятки.Как сообщается на сайте краевой администрации, глава региона Вениамин Кондратьев назначил Власова 1 декабря 2022 года на должность вице-губернатора. В числе курируемых им направлений - работа департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции. Также в его ведении было министерство ГО и ЧС региона.Правоохранительные органы с официальным комментарием пока не выступили.
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коррупция, краснодарский край
коррупция, Краснодарский край
19:06 24.05.2024 (обновлено: 19:19 24.05.2024)
 
Источник РИА: замгубернатора Кубани задержан за взятку

Источник РИА: замгубернатора Краснодарского края Власов задержан при получении взятки

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанк!Задержание. Архивное фото
!Задержание. Архивное фото - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 24 мая — ПРАЙМ. Замгубернатора Краснодарского края Сергей Власов задержан, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
По словам собеседника, чиновника задержали во время получения взятки.
Как сообщается на сайте краевой администрации, глава региона Вениамин Кондратьев назначил Власова 1 декабря 2022 года на должность вице-губернатора. В числе курируемых им направлений - работа департаментов строительства, по архитектуре и градостроительству, по надзору в строительной сфере, госжилинспекции. Также в его ведении было министерство ГО и ЧС региона.
Правоохранительные органы с официальным комментарием пока не выступили.
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