Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V. - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240524/yandeks-848467613.html
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V. - 24.05.2024, ПРАЙМ
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:38+0300
2024-05-24T10:38+0300
россия
яндекс
yandex n.v
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_0:124:2400:1474_1920x0_80_0_0_dd876ecbd9a9866e16ae5ffa18fcb60b.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по 11 июня включительно, сообщает консорциум. "ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. Дополнительно будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. По мнению консорциума, продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров. "Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно. При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО "Яндекс" и перевода денежных средств остаются прежними", - добавляется в сообщении.
https://1prime.ru/20240520/aktsii-848328800.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84135/72/841357288_136:0:2265:1597_1920x0_80_0_0_eb999154e7531f6f4d34ea66e97f7140.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, яндекс, yandex n.v
РОССИЯ, Яндекс, Yandex N.V
10:38 24.05.2024
 
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.

Основной акционер "Яндекса" продлит сбор внебиржевых заявок на обмен бумаг Yandex N.V.

© Unsplash/KanchanaraКотировки, сток
Котировки, сток
© Unsplash/Kanchanara
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по 11 июня включительно, сообщает консорциум.
"ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. Дополнительно будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. По мнению консорциума, продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров.
"Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно. При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО "Яндекс" и перевода денежных средств остаются прежними", - добавляется в сообщении.
Офис компании Яндекс в Москве - ПРАЙМ, 1920, 20.05.2024
Ассоциация розничных инвесторов увидела риски при обмене акций Yandex N.V.
20 мая, 14:04
 
РОССИЯЯндексYandex N.V
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала