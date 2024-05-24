https://1prime.ru/20240524/yandeks-848467613.html

Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.

Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V. - 24.05.2024, ПРАЙМ

Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.

Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T10:38+0300

2024-05-24T10:38+0300

2024-05-24T10:38+0300

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по 11 июня включительно, сообщает консорциум. "ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. Дополнительно будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. По мнению консорциума, продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров. "Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно. При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО "Яндекс" и перевода денежных средств остаются прежними", - добавляется в сообщении.

https://1prime.ru/20240520/aktsii-848328800.html

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