https://1prime.ru/20240524/yandeks-848467613.html
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V. - 24.05.2024, ПРАЙМ
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T10:38+0300
2024-05-24T10:38+0300
2024-05-24T10:38+0300
россия
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по 11 июня включительно, сообщает консорциум. "ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. Дополнительно будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны", - говорится в сообщении. Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. По мнению консорциума, продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров. "Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно. При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО "Яндекс" и перевода денежных средств остаются прежними", - добавляется в сообщении.
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россия, яндекс, yandex n.v
РОССИЯ, Яндекс, Yandex N.V
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
Основной акционер "Яндекса" продлит сбор внебиржевых заявок на обмен бумаг Yandex N.V.
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Основной акционер "Яндекса" - ЗПИФ "Консорциум. Первый" - планирует продлить срок подачи внебиржевых заявок на обмен и выкуп акций нидерландской Yandex N.V. по 11 июня включительно, сообщает консорциум.
"ЗПИФ "Консорциум. Первый" сообщает, что намерен продлить срок сбора заявок на внебиржевой обмен и выкуп акций Yandex N.V. Дополнительно будут открыты три офиса внебиржевого агента в крупнейших городах страны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что такое решение было принято в ответ на запрос со стороны частных инвесторов и профучастников российского рынка. По мнению консорциума, продление сроков и открытие дополнительных офисов должно предоставить им больше времени для сбора необходимых документов и упростить подачу заявок для региональных брокеров.
"Срок подачи внебиржевых заявок будет продлен до 11 июня 2024 года включительно, срок их акцепта – до 17 июня 2024 года включительно. При этом сроки поставок акций Yandex N.V., МКПАО "Яндекс" и перевода денежных средств остаются прежними", - добавляется в сообщении.
Ассоциация розничных инвесторов увидела риски при обмене акций Yandex N.V.