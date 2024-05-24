https://1prime.ru/20240524/zagranpasport-848465542.html
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов - 24.05.2024, ПРАЙМ
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:46+0300
2024-05-24T09:46+0300
2024-05-24T09:46+0300
россия
мид
загранпаспорт
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова."Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — следует из сообщения дипломата.По словам Захаровой, российским гражданам могут быть временно ограничены права на выезд из России на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Согласно части 3 статьи 15 этого закона, заграничный паспорт не выдается гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному законодательству России, пока по их делу не будет вынесено решение суда. Эта редакция статьи применяется с 2010 года.Дипломат подчеркнула, что все нормативные акты МВД России, регулирующие выдачу заграничных паспортов в дипломатических и консульских учреждениях России, используют такую же формулировку.
https://1prime.ru/20240522/pasport-848417494.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_622:0:3349:2045_1920x0_80_0_0_168f02fd163ea5a8ea30946ae86f44c6.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мид, загранпаспорт, новости
РОССИЯ, МИД, загранпаспорт, Новости
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
МИД опроверг информацию СМИ об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — следует из сообщения дипломата.
По словам Захаровой, российским гражданам могут быть временно ограничены права на выезд из России на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Согласно части 3 статьи 15 этого закона, заграничный паспорт не выдается гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному законодательству России, пока по их делу не будет вынесено решение суда. Эта редакция статьи применяется с 2010 года.
Дипломат подчеркнула, что все нормативные акты МВД России, регулирующие выдачу заграничных паспортов в дипломатических и консульских учреждениях России, используют такую же формулировку.
В Госдуме предложили унифицировать транскрипцию имени в загранпаспорте