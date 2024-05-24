https://1prime.ru/20240524/zagranpasport-848465542.html

МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов

МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов - 24.05.2024, ПРАЙМ

МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов

Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T09:46+0300

2024-05-24T09:46+0300

2024-05-24T09:46+0300

россия

мид

загранпаспорт

новости

https://cdnn.1prime.ru/img/84286/70/842867026_140:0:3776:2045_1920x0_80_0_0_c6251050cc145b3307d0db47db3c06ba.jpg

МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова."Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — следует из сообщения дипломата.По словам Захаровой, российским гражданам могут быть временно ограничены права на выезд из России на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Согласно части 3 статьи 15 этого закона, заграничный паспорт не выдается гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному законодательству России, пока по их делу не будет вынесено решение суда. Эта редакция статьи применяется с 2010 года.Дипломат подчеркнула, что все нормативные акты МВД России, регулирующие выдачу заграничных паспортов в дипломатических и консульских учреждениях России, используют такую же формулировку.

https://1prime.ru/20240522/pasport-848417494.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, мид, загранпаспорт, новости