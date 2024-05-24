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МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов - 24.05.2024, ПРАЙМ
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МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов - 24.05.2024, ПРАЙМ
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов
Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T09:46+0300
2024-05-24T09:46+0300
россия
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова."Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — следует из сообщения дипломата.По словам Захаровой, российским гражданам могут быть временно ограничены права на выезд из России на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Согласно части 3 статьи 15 этого закона, заграничный паспорт не выдается гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному законодательству России, пока по их делу не будет вынесено решение суда. Эта редакция статьи применяется с 2010 года.Дипломат подчеркнула, что все нормативные акты МВД России, регулирующие выдачу заграничных паспортов в дипломатических и консульских учреждениях России, используют такую же формулировку.
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россия, мид, загранпаспорт, новости
РОССИЯ, МИД, загранпаспорт, Новости
09:46 24.05.2024
 
МИД опроверг слухи об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов

МИД опроверг информацию СМИ об ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Попытки ряда СМИ поднять вопрос об ужесточении порядка выдачи загранпаспортов российским гражданам за рубежом являются безосновательными, заявила официальный пердставитель МИД России Мария Захарова.
"Попытки некоторых СМИ поднять вопрос о якобы ужесточении порядка выдачи заграничных паспортов российским гражданам за рубежом считаем безосновательными и злонамеренными", — следует из сообщения дипломата.
По словам Захаровой, российским гражданам могут быть временно ограничены права на выезд из России на основании Федерального закона от 15.08.1996 № 114-ФЗ. Согласно части 3 статьи 15 этого закона, заграничный паспорт не выдается гражданам, которые являются подозреваемыми или обвиняемыми по уголовному законодательству России, пока по их делу не будет вынесено решение суда. Эта редакция статьи применяется с 2010 года.
Дипломат подчеркнула, что все нормативные акты МВД России, регулирующие выдачу заграничных паспортов в дипломатических и консульских учреждениях России, используют такую же формулировку.
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