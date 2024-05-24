https://1prime.ru/20240524/zelenskiy-848497959.html

Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского

Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - 24.05.2024, ПРАЙМ

Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского

Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T18:01+0300

2024-05-24T18:01+0300

2024-05-24T18:01+0300

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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, а президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.Российский президент подчеркнул, что Москва опирается на тот факт, что легитимность украинского президента закончилась.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на выборы президента Украины, Владимир Зеленский и его будущий преемник не смогут решить проблемы страны самостоятельно, так как эти решения будут приниматься "за океаном".Президент Путин добавил, что одна из целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского спонсорами киевского режима.

https://1prime.ru/20240524/spetsoperatsiya-na-ukraine-848462431.html

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владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, новости