Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - 24.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20240524/zelenskiy-848497959.html
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:01+0300
2024-05-24T18:01+0300
политика
владимир путин
александр лукашенко
владимир зеленский
новости
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848492117_0:0:3058:1720_1920x0_80_0_0_53d5a7e724baf8b95feca02d5dec40f3.jpg
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, а президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.Российский президент подчеркнул, что Москва опирается на тот факт, что легитимность украинского президента закончилась.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на выборы президента Украины, Владимир Зеленский и его будущий преемник не смогут решить проблемы страны самостоятельно, так как эти решения будут приниматься "за океаном".Президент Путин добавил, что одна из целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского спонсорами киевского режима.
https://1prime.ru/20240524/spetsoperatsiya-na-ukraine-848462431.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848492117_243:0:2974:2048_1920x0_80_0_0_91c835bf08dade865c3861d4b4364cd1.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, александр лукашенко, владимир зеленский, новости
Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Новости
18:01 24.05.2024
 
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского

Путин: за ответом на вопрос о легитимности Зеленского нужно обратиться к Конституции

© POOL | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая, а президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Российский президент подчеркнул, что Москва опирается на тот факт, что легитимность украинского президента закончилась.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на выборы президента Украины, Владимир Зеленский и его будущий преемник не смогут решить проблемы страны самостоятельно, так как эти решения будут приниматься "за океаном".
Президент Путин добавил, что одна из целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского спонсорами киевского режима.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
На скорую руку. Раскрыто, как украинские чиновники обманули Зеленского
06:40
 
ПолитикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоВладимир ЗеленскийНовости
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала