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Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского - 24.05.2024, ПРАЙМ
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин. | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T18:01+0300
2024-05-24T18:01+0300
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МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин.Полномочия Зеленского истекли 20 мая, а президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.Российский президент подчеркнул, что Москва опирается на тот факт, что легитимность украинского президента закончилась.Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на выборы президента Украины, Владимир Зеленский и его будущий преемник не смогут решить проблемы страны самостоятельно, так как эти решения будут приниматься "за океаном".Президент Путин добавил, что одна из целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского спонсорами киевского режима.
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Политика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Владимир Зеленский, Новости
Путин рассказал, где искать ответ на вопрос о легитимности Зеленского
Путин: за ответом на вопрос о легитимности Зеленского нужно обратиться к Конституции
МИНСК, 24 мая - ПРАЙМ. Чтобы ответить на вопрос о легитимности президента Украины Владимира Зеленского, нужно обратиться к Конституции страны, заявил президент России Владимир Путин.
Полномочия Зеленского истекли 20 мая, а президентские выборы, запланированные на весну 2024 года, были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации.
Российский президент подчеркнул, что Москва опирается на тот факт, что легитимность украинского президента закончилась.
Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что несмотря на выборы президента Украины, Владимир Зеленский и его будущий преемник не смогут решить проблемы страны самостоятельно, так как эти решения будут приниматься "за океаном".
Президент Путин добавил, что одна из целей конференции в Швейцарии заключается в подтверждении легитимности Зеленского спонсорами киевского режима.
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