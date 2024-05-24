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Союз экспортеров зерна назвал ожидаемый урожай в России в 2024 году

Союз экспортеров зерна назвал ожидаемый урожай в России в 2024 году - 24.05.2024, ПРАЙМ

Союз экспортеров зерна назвал ожидаемый урожай в России в 2024 году

Урожай зерна в России в этом году может составить 134 миллиона тонн, в частности пшеницы - 86,6 миллиона, экспорт зерна, в свою очередь, может составить почти... | 24.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-24T15:45+0300

2024-05-24T15:45+0300

2024-05-24T15:45+0300

зерно

россия

экспорт

урожай

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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Урожай зерна в России в этом году может составить 134 миллиона тонн, в частности пшеницы - 86,6 миллиона, экспорт зерна, в свою очередь, может составить почти 59 миллионов тонн, прогнозирует Союз экспортеров зерна.Согласно обновленным данным, сбор зерна в этом году в России может составить 134,2 миллиона тонн (снижение на 0,2% относительно предыдущего прогноза), а экспорт - 58,7 миллиона тонн (-0,7%). Сбор урожая пшеницы в России может составить 86,6 миллиона тонн (снижение на 0,2%), ячменя - 19,3 миллиона тонн, кукурузы - 15,3 миллиона тонн (динамика не изменилась), а также ожидается, что остальных зерновых культур будет собрано 13 миллионов тонн (снижение на 0,8%).По оценкам Союза, экспорт пшеницы может составить 46,7 миллиона тонн (-0,4%), ячменя - 4,3 миллиона тонн, кукурузы - 5,3 миллиона тонн и прочих сортов - 2,4 миллиона тонн (-7,7%).В четверг стало известно, что Международный совет по зерну повысил прогноз по экспорту пшеницы из России по итогам текущего сельскохозяйственного сезона на 1 миллион тонн - до рекордных 53,1 миллиона.Во вторник Институт конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) снизил прогноз сбора пшеницы в России в 2024 году в связи со сложными погодными условиям с 2,5 миллиона тонн до 83,5 миллиона тонн.

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зерно, россия, экспорт, урожай