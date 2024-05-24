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ЦБ заявил о перегреве на первичном рынке жилья - 24.05.2024, ПРАЙМ
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ЦБ заявил о перегреве на первичном рынке жилья
ЦБ заявил о перегреве на первичном рынке жилья - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЦБ заявил о перегреве на первичном рынке жилья
ЦБ РФ заявил о перегреве на первичном рынке жилья, на первый квартал 2024 года индикатор перегрева достиг 15%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:36+0300
2024-05-24T14:37+0300
банк россии
жилье
рынок жилья
россия
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ заявил о перегреве на первичном рынке жилья, на первый квартал 2024 года индикатор перегрева достиг 15%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года. "О перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда", - сказано в материалах. Отмечается, что на первый квартал 2024 года индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель составляет 1%. Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в России в первом квартале 2024 года составил 55% по данным Росстата (44% в четвертом квартале 2023 года) и 45% по данным "Домклик" (43% в четвертом квартале 2023 года). Регулятор отмечает, что сохранение разрыва в ценах связано как с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены на строящееся жилье, так и со снижением доступности вторичного жилья на фоне роста рыночных ставок до 17%, что вызвало переток спроса на первичный рынок, где доступно льготное ипотечное кредитование.
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жилье, рынок жилья, россия
Банк России, жилье, рынок жилья, РОССИЯ
14:36 24.05.2024 (обновлено: 14:37 24.05.2024)
 
ЦБ заявил о перегреве на первичном рынке жилья

Банк России: перегрев наблюдается на первичном рынке жилья

© РИА Новости . Владимир Песня | Перейти в медиабанкЖилой комплекс "Зиларт" в Москве
Жилой комплекс Зиларт в Москве - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
© РИА Новости . Владимир Песня
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. ЦБ РФ заявил о перегреве на первичном рынке жилья, на первый квартал 2024 года индикатор перегрева достиг 15%, говорится обзоре финансовой стабильности Банка России за четвертый квартал 2023 года - первый квартал 2024 года.
"О перегреве цен на первичном рынке жилья по сравнению со вторичным свидетельствует отклонение цен на жилье от долгосрочного тренда", - сказано в материалах.
Отмечается, что на первый квартал 2024 года индикатор перегрева на первичном рынке жилья достиг 15%, в то время как для вторичного жилья этот показатель составляет 1%.
Разрыв между ценами на первичном и вторичном рынках в России в первом квартале 2024 года составил 55% по данным Росстата (44% в четвертом квартале 2023 года) и 45% по данным "Домклик" (43% в четвертом квартале 2023 года).
Регулятор отмечает, что сохранение разрыва в ценах связано как с перекладыванием застройщиками комиссий банков в цены на строящееся жилье, так и со снижением доступности вторичного жилья на фоне роста рыночных ставок до 17%, что вызвало переток спроса на первичный рынок, где доступно льготное ипотечное кредитование.
 
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