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ЛДПР внесла законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных
ЛДПР внесла законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных - 24.05.2024, ПРАЙМ
ЛДПР внесла законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных
Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет для россиян... | 24.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-24T14:45+0300
2024-05-24T14:45+0300
2024-05-24T14:54+0300
налоги
домашние животные
россия
налоговый вычет
лдпр
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МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет для россиян за лечение своих зарегистрированных домашних питомцев, он доступен в думской электронной базе. Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Авторы призвали ввести новый вид социального налогового вычета за проведенные лечебные, профилактические и диагностические мероприятия, которые проводились для зарегистрированного питомца, а также за приобретенные лекарства.Авторы документа считают, что принятие законопроекта будет стимулировать введение повсеместной регистрации домашних животных и будет способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним. "Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная", - подчеркивается в пояснительной записке. Отмечается, что законопроект был доработан в соответствии с замечаниями, изложенными в заключении правительства.
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домашние животные, россия, налоговый вычет, лдпр
Налоги, домашние животные, РОССИЯ, налоговый вычет, ЛДПР
ЛДПР внесла законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных
ЛДПР внесла в Госдуму законопроект о налоговом вычете на лечение домашних животных
МОСКВА, 24 мая - ПРАЙМ. Депутаты от фракции ЛДПР во главе с лидером фракции Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается установить налоговый вычет для россиян за лечение своих зарегистрированных домашних питомцев, он доступен в думской электронной базе.
Законопроектом предлагается внести изменения в Налоговый кодекс. Авторы призвали ввести новый вид социального налогового вычета за проведенные лечебные, профилактические и диагностические мероприятия, которые проводились для зарегистрированного питомца, а также за приобретенные лекарства.
Авторы документа считают, что принятие законопроекта будет стимулировать введение повсеместной регистрации домашних животных и будет способствовать воспитанию у населения ответственного, нравственного и гуманного отношения к ним.
"Ответственные хозяева домашних животных несут значительные расходы в связи с лечением и обследованием своих питомцев, а также прохождением ежегодной обязательной вакцинации. Данные услуги даже в государственных ветеринарных клиниках платные. В этой связи потребность налогоплательщиков получить налоговый вычет за лечение животных и оказанные им ветеринарные услуги довольно насущная", - подчеркивается в пояснительной записке.
Отмечается, что законопроект был доработан в соответствии с замечаниями, изложенными в заключении правительства.
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