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74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей

74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей - 25.05.2024, ПРАЙМ

74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей

В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T12:14+0300

2024-05-25T12:14+0300

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россия

утильсбор

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru.Так, согласно данным материала, депутаты предложили увеличить в 2024 году утильсбор у бензиновых и дизельных машин, объем двигателей которых равен один-два литра. Утильсбро предлагается поднять с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.Отмечается, что планируется повышать его до тех пор, пора он не достигнет 1,17 миллиона рублей. При этом стоимость утилизации электромобилей может вырасти к 2023 году до 2,23 миллиона рублей. Как уточнили автомобильные эксперты, утильсбор не связан непосредственно с утилизацией автомобилей. Его ввели в 2012 году как альтернативу таможенным пошлинам.

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россия, утильсбор