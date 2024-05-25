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74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей - 25.05.2024, ПРАЙМ
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74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей
74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей - 25.05.2024, ПРАЙМ
74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей
В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru. | 25.05.2024, ПРАЙМ
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россия
утильсбор
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru.Так, согласно данным материала, депутаты предложили увеличить в 2024 году утильсбор у бензиновых и дизельных машин, объем двигателей которых равен один-два литра. Утильсбро предлагается поднять с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.Отмечается, что планируется повышать его до тех пор, пора он не достигнет 1,17 миллиона рублей. При этом стоимость утилизации электромобилей может вырасти к 2023 году до 2,23 миллиона рублей. Как уточнили автомобильные эксперты, утильсбор не связан непосредственно с утилизацией автомобилей. Его ввели в 2012 году как альтернативу таможенным пошлинам.
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россия, утильсбор
РОССИЯ, утильсбор
12:14 25.05.2024 (обновлено: 12:16 25.05.2024)
 
74.ru: утильсбор на авто предложили увеличить до двух миллионов рублей

Депутаты намерены повысить утильсбор на автомобили до 2 миллионов рублей

© РИА Новости . Владимир Астапкович | Перейти в медиабанк" Автосалон
 Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Владимир Астапкович
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В Госдуме поддержали инициативу главы АвтоВАЗа Максима Соколова об увеличении утилизационного сбора, сообщает издание 74.ru.
Так, согласно данным материала, депутаты предложили увеличить в 2024 году утильсбор у бензиновых и дизельных машин, объем двигателей которых равен один-два литра. Утильсбро предлагается поднять с 300 тысяч до 556 тысяч рублей.
Отмечается, что планируется повышать его до тех пор, пора он не достигнет 1,17 миллиона рублей. При этом стоимость утилизации электромобилей может вырасти к 2023 году до 2,23 миллиона рублей.
Как уточнили автомобильные эксперты, утильсбор не связан непосредственно с утилизацией автомобилей. Его ввели в 2012 году как альтернативу таможенным пошлинам.
 
РОССИЯутильсбор
 
 
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