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Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T13:17+0300
2024-05-25T13:17+0300
2024-05-25T13:20+0300
россия
гибдд
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью порталу njcar.ru. Так, отмечается, что, хоть установка багажника на автомобиль и является чем-то обыденным, использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. По словам представителя ведомства, если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.Таким образом, автолюбители с незарегистрированными багажниками на машинах могут получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Кроме того, ГИБДД может не только взять штраф, но и потребовать устранения "неисправности".Тем не менее, согласно материалу статьи, речь не идет о заводских багажников, произведенных автопроизводителями или сертифицированными поставщиками. Подобные багажники, говорит собеседник издания, поставляются вместе с полным комплектом документов и их использование законно.
https://1prime.ru/20240523/avtomobili-848444503.html
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россия, гибдд
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью
порталу njcar.ru.
Так, отмечается, что, хоть установка багажника на автомобиль и является чем-то обыденным, использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. По словам представителя ведомства, если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
Таким образом, автолюбители с незарегистрированными багажниками на машинах могут получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Кроме того, ГИБДД может не только взять штраф, но и потребовать устранения "неисправности".
Тем не менее, согласно материалу статьи, речь не идет о заводских багажников, произведенных автопроизводителями или сертифицированными поставщиками. Подобные багажники, говорит собеседник издания, поставляются вместе с полным комплектом документов и их использование законно.
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