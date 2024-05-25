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Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ
С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T13:17+0300
2024-05-25T13:20+0300
россия
гибдд
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью порталу njcar.ru. Так, отмечается, что, хоть установка багажника на автомобиль и является чем-то обыденным, использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. По словам представителя ведомства, если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.Таким образом, автолюбители с незарегистрированными багажниками на машинах могут получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Кроме того, ГИБДД может не только взять штраф, но и потребовать устранения "неисправности".Тем не менее, согласно материалу статьи, речь не идет о заводских багажников, произведенных автопроизводителями или сертифицированными поставщиками. Подобные багажники, говорит собеседник издания, поставляются вместе с полным комплектом документов и их использование законно.
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россия, гибдд
РОССИЯ, ГИБДД
13:17 25.05.2024 (обновлено: 13:20 25.05.2024)
 
Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ

ГИБДД начала штрафовать водителей за багажники на крыше

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкСлужебная машина сотрудника ДПС
Служебная машина сотрудника ДПС - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью порталу njcar.ru.
Так, отмечается, что, хоть установка багажника на автомобиль и является чем-то обыденным, использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. По словам представителя ведомства, если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.
Таким образом, автолюбители с незарегистрированными багажниками на машинах могут получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Кроме того, ГИБДД может не только взять штраф, но и потребовать устранения "неисправности".
Тем не менее, согласно материалу статьи, речь не идет о заводских багажников, произведенных автопроизводителями или сертифицированными поставщиками. Подобные багажники, говорит собеседник издания, поставляются вместе с полным комплектом документов и их использование законно.
Автосалон - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
В Россию стали массово поставлять одноразовые автомобили, пишет СМИ
23 мая, 14:19
 
РОССИЯГИБДД
 
 
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