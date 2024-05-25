https://1prime.ru/20240525/avtorynok-848508734.html

Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ

Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ

Российских водителей начали штрафовать за багажники на крыше, пишет СМИ

С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T13:17+0300

2024-05-25T13:17+0300

2024-05-25T13:20+0300

россия

гибдд

https://cdnn.1prime.ru/img/84063/82/840638276_0:339:3039:2048_1920x0_80_0_0_64cf1d5f353105295eaf7271a2c371b1.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. С наступлением теплых дней ГИБДД начала штрафовать российских водителей за багажники на крышам автомобилей. Об этом рассказал представитель инспекции в интервью порталу njcar.ru. Так, отмечается, что, хоть установка багажника на автомобиль и является чем-то обыденным, использование нештатного фаркопа, модификация фар, монтаж самодельного багажника и прочий гаражный тюнинг запрещены в России. По словам представителя ведомства, если подобные доработки не зарегистрированы в ГИБДД, то автомобиль будет считаться непригодным.Таким образом, автолюбители с незарегистрированными багажниками на машинах могут получить штраф в размере 500 рублей в соответствии со статьей 12.5 КоАП РФ. Кроме того, ГИБДД может не только взять штраф, но и потребовать устранения "неисправности".Тем не менее, согласно материалу статьи, речь не идет о заводских багажников, произведенных автопроизводителями или сертифицированными поставщиками. Подобные багажники, говорит собеседник издания, поставляются вместе с полным комплектом документов и их использование законно.

https://1prime.ru/20240523/avtomobili-848444503.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, гибдд