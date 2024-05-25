https://1prime.ru/20240525/bank-rossii-848508104.html

В Банке России назвали период высоких ставок временным

В Банке России назвали период высоких ставок временным - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Банке России назвали период высоких ставок временным

Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T11:56+0300

2024-05-25T11:56+0300

2024-05-25T11:56+0300

банк россии

россия

банк россии

инфляция

банковские вклады

https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит издание "Аргументы и Факты"."Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества", — сообщил экономист.Кроме того, он добавил, что целью подобной динамики стывок является снижение инфляции. По его словам, высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить "покупательную способность сбережений".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, банк россии, инфляция, банковские вклады