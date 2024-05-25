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В Банке России назвали период высоких ставок временным
В Банке России назвали период высоких ставок временным - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Банке России назвали период высоких ставок временным
Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:56+0300
2024-05-25T11:56+0300
2024-05-25T11:56+0300
банк россии
россия
банк россии
инфляция
банковские вклады
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит издание "Аргументы и Факты"."Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества", — сообщил экономист.Кроме того, он добавил, что целью подобной динамики стывок является снижение инфляции. По его словам, высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить "покупательную способность сбережений".
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В Банке России назвали период высоких ставок временным
Заботкин назвал временным период высоких ставок в России