Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Банке России назвали период высоких ставок временным - 25.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
https://1prime.ru/20240525/bank-rossii-848508104.html
В Банке России назвали период высоких ставок временным
В Банке России назвали период высоких ставок временным - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Банке России назвали период высоких ставок временным
Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T11:56+0300
2024-05-25T11:56+0300
банк россии
россия
банк россии
инфляция
банковские вклады
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_0:200:2935:1850_1920x0_80_0_0_13461cbe6a6ba433455917599830e684.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит издание "Аргументы и Факты"."Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества", — сообщил экономист.Кроме того, он добавил, что целью подобной динамики стывок является снижение инфляции. По его словам, высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить "покупательную способность сбережений".
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83316/25/833162561_101:0:2832:2048_1920x0_80_0_0_8f7cc037c32f4a966135a134444ab852.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, банк россии, инфляция, банковские вклады
Банк России, РОССИЯ, Банк России, инфляция, банковские вклады
11:56 25.05.2024
 
В Банке России назвали период высоких ставок временным

Заботкин назвал временным период высоких ставок в России

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗнак процента в витрине
Знак процента в витрине - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Период высоких ставок по кредитам и банковским вкладам является временным, рассказал заместитель председателя Банка России Алексей Заботкин, его слова приводит издание "Аргументы и Факты".
"Если заемные деньги оставить дешевыми, то спрос еще сильнее опережал бы предложение. Поэтому временный период высоких ставок — в интересах всего общества", — сообщил экономист.
Кроме того, он добавил, что целью подобной динамики стывок является снижение инфляции. По его словам, высокие ставки позволяют компенсировать рост цен и сохранить "покупательную способность сбережений".
 
Банк РоссииРОССИЯБанк Россииинфляциябанковские вклады
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала