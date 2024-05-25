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Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ
Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ
Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ
Британия столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет на фоне низких темпов роста экономики и большой суммы госдолга, пишет агентство Bloomberg со... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T10:19+0300
2024-05-25T10:19+0300
британия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Британия столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет на фоне низких темпов роста экономики и большой суммы госдолга, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на директора британского Института фискальных исследований Пола Джонсона.Так, эксперт отмечает, что государственный долг страны приближается к 100 процентам, в связи с чем лейбористы и консерваторы накануне запланированных на четвертое июля досрочных парламентских выборов пообещали разработать ряд мер по стабилизации ситуации. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что новоизбранному правительству придется решать гораздо более сложные задачи, чем предстояло любому британскому правительству по меньшей мере с 1950-х годов. По его словам, в этот раз правительству нужно будет выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов."С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить госдолг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов", - уточнил директор института.Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявлял об уменьшении инфляции и восстановлении контроля над динамикой экономического развития. В то же время аналитики предположили, что до конца лета текущего года экономические показатели в стране будут продолжать усугубляться.
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британия
БРИТАНИЯ
10:19 25.05.2024
 
Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ

Bloomberg: Британия столкнулась с самой сложной за 70 лет финансовой проблемой

© AFP / Andrew CowieКрыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании
Крыша Вестминстерского дворца в Лондоне, где заседает парламент Великобритании - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© AFP / Andrew Cowie
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Британия столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет на фоне низких темпов роста экономики и большой суммы госдолга, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на директора британского Института фискальных исследований Пола Джонсона.
Так, эксперт отмечает, что государственный долг страны приближается к 100 процентам, в связи с чем лейбористы и консерваторы накануне запланированных на четвертое июля досрочных парламентских выборов пообещали разработать ряд мер по стабилизации ситуации.
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Кроме того, Джонсон подчеркнул, что новоизбранному правительству придется решать гораздо более сложные задачи, чем предстояло любому британскому правительству по меньшей мере с 1950-х годов. По его словам, в этот раз правительству нужно будет выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов.
"С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить госдолг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов", - уточнил директор института.
Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявлял об уменьшении инфляции и восстановлении контроля над динамикой экономического развития. В то же время аналитики предположили, что до конца лета текущего года экономические показатели в стране будут продолжать усугубляться.
 
БРИТАНИЯ
 
 
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