https://1prime.ru/20240525/britaniya-848506761.html

Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ

Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ - 25.05.2024, ПРАЙМ

Британию ждет крупнейшая финансовая катастрофа за 70 лет, пишет СМИ

Британия столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет на фоне низких темпов роста экономики и большой суммы госдолга, пишет агентство Bloomberg со... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T10:19+0300

2024-05-25T10:19+0300

2024-05-25T10:19+0300

британия

https://cdnn.1prime.ru/img/82779/18/827791843_0:216:4147:2549_1920x0_80_0_0_0caf1d5ef7e1e6638e9aecaeccda9e32.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Британия столкнулась с самым крупным кризисом за последние 70 лет на фоне низких темпов роста экономики и большой суммы госдолга, пишет агентство Bloomberg со ссылкой на директора британского Института фискальных исследований Пола Джонсона.Так, эксперт отмечает, что государственный долг страны приближается к 100 процентам, в связи с чем лейбористы и консерваторы накануне запланированных на четвертое июля досрочных парламентских выборов пообещали разработать ряд мер по стабилизации ситуации. Кроме того, Джонсон подчеркнул, что новоизбранному правительству придется решать гораздо более сложные задачи, чем предстояло любому британскому правительству по меньшей мере с 1950-х годов. По его словам, в этот раз правительству нужно будет выбирать между сокращением расходов, наращиванием долга и повышением налогов."С деньгами туго. Государственные службы работают со скрипом, налоги находятся на исторически высоком уровне, и обе партии ограничены своими конкретными обещаниями сократить госдолг. Чтобы избежать сокращения расходов на ключевые государственные службы после выборов, потребуется дальнейшее повышение налогов", - уточнил директор института.Ранее премьер-министр Британии Риши Сунак заявлял об уменьшении инфляции и восстановлении контроля над динамикой экономического развития. В то же время аналитики предположили, что до конца лета текущего года экономические показатели в стране будут продолжать усугубляться.

https://1prime.ru/20240524/britaniya-848465310.html

британия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

британия