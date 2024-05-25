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В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов ДнепроГЭС

В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов ДнепроГЭС - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Херсонской области рассказали о последствиях открытия шлюзов ДнепроГЭС

Если Украина откроет шлюзы ДнепроГЭС, в Северо-Крымский канал поступит дополнительная вода для фермерских хозяйств на российской территории, но при этом... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T18:44+0300

2024-05-25T18:44+0300

2024-05-25T18:53+0300

херсонская область

гэс

плотина

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Если Украина откроет шлюзы ДнепроГЭС, в Северо-Крымский канал поступит дополнительная вода для фермерских хозяйств на российской территории, но при этом снизится уровень воды в Днепровском водохранилище. Об этом заявил РИА Новости глава Новокаховского округа Херсонской области Виталий Гура. Как ранее сообщал глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо, украинская сторона открыла шлюзы на плотине ДнепроГЭС, в результате чего начался сброс воды. Острова в дельте Днепра могут оказаться в зоне подтопления, предупредил глава области. Вместе с тем председатель комиссии Общественной палаты России по защите суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов написал на своей странице в Telegram-канале , что шлюзы на ДнепроГЭС остаются закрытыми, а были открыты только шандорные затворы. "Если уровень воды в Каховском водохранилище поднимется до отметки 16 метров, в этом случае вода пойдёт в Северо-Крымский канал. Это даст дополнительно воду для орошения земель фермерских хозяйств. В Днепровском водохранилище снизится уровень воды", - рассказал чиновник. В Херсонской области в настоящий момент ведется постоянный мониторинг уровня воды в Днепре. Природоохранное ведомство ведет мониторинг во всем Нижнеднепровском природном парке площадью 80 тысяч гектаров. Сообщалось, что по состоянию на 14.00 25 мая зафиксировано о незначительное падение уровня воды в Днепре в связи с усилением ветра.

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херсонская область, гэс, плотина