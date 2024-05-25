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Медики сообщили о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Медики сообщили о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо
Медики сообщили о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо - 25.05.2024, ПРАЙМ
Медики сообщили о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо
Медики заявляют об улучшении состояния здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения в результате покушения на него 15... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T15:38+0300
2024-05-25T15:53+0300
происшествия
роберт фицо
медики
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Медики заявляют об улучшении состояния здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения в результате покушения на него 15 мая. Об этом сообщила администрация больницы города Банска-Бистрица, где проходит лечение премьера. Как вчера заявил вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк, премьер прошел критическую стадию борьбы за жизнь, и медики в отношении его здоровья дают позитивный прогноз.В заявлении администрации больницы, в частности, говорится: "После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера". Покушение на премьер-министра Фицо, призывавшего прекратить поставки вооружения Киеву и выступавшего против вступления Украины в НАТО, было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший успел выстрелить в премьера пять раз, после чего был задержан силовиками.Как впоследствии сообщили в Министерстве внутренних дел Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Изначально в МВД сообщили, что стрелявший действовал в одиночку, но в настоящее время следствие проверяет версию относительно сообщников нападавшего. Премьер Словакии Роберт Фицо выступал против поставок вооружения Киеву и членства Украины в НАТО, отмечая, что вступление этой страны в Североатлантический альянс грозит началом Третьей мировой войны. В то же время Фицо выступал против отправки воинских подразделений на Украину.
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роберт фицо, медики
Происшествия, Роберт Фицо, медики
15:38 25.05.2024 (обновлено: 15:53 25.05.2024)
 
Медики сообщили о состоянии здоровья премьера Словакии Фицо

Медики сообщили об улучшении состояния здоровья премьер-министра Словакии Фицо

© Фото : PravdaПремьер-министра Словакии Роберта Фицо ведут к машине после покушения
Премьер-министра Словакии Роберта Фицо ведут к машине после покушения - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : Pravda
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Медики заявляют об улучшении состояния здоровья премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который получил огнестрельные ранения в результате покушения на него 15 мая. Об этом сообщила администрация больницы города Банска-Бистрица, где проходит лечение премьера.
Как вчера заявил вице-премьер Словакии, глава минобороны Роберт Калиняк, премьер прошел критическую стадию борьбы за жизнь, и медики в отношении его здоровья дают позитивный прогноз.
В заявлении администрации больницы, в частности, говорится: "После сегодняшнего консилиума команда врачей подтвердила субъективное улучшение состояния здоровья господина премьера".
Покушение на премьер-министра Фицо, призывавшего прекратить поставки вооружения Киеву и выступавшего против вступления Украины в НАТО, было совершено 15 мая после выездного заседания правительства. Нападавший успел выстрелить в премьера пять раз, после чего был задержан силовиками.
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Как впоследствии сообщили в Министерстве внутренних дел Словакии, нападавший руководствовался политическими мотивами. Ему грозит от 25 лет лишения свободы до пожизненного заключения. Изначально в МВД сообщили, что стрелявший действовал в одиночку, но в настоящее время следствие проверяет версию относительно сообщников нападавшего.
Премьер Словакии Роберт Фицо выступал против поставок вооружения Киеву и членства Украины в НАТО, отмечая, что вступление этой страны в Североатлантический альянс грозит началом Третьей мировой войны. В то же время Фицо выступал против отправки воинских подразделений на Украину.
 
ПроисшествияРоберт Фицомедики
 
 
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