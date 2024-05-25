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Главы минфинов G7 заявили о планах в отношении России

Главы минфинов G7 заявили о планах в отношении России - 25.05.2024, ПРАЙМ

Главы минфинов G7 заявили о планах в отношении России

Страны G7 намерены продолжить вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны, говорится в коммюнике... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T17:46+0300

2024-05-25T17:46+0300

2024-05-25T17:49+0300

экономика

g7

санкции против рф

заявление

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Страны G7 намерены продолжить вводить санкции против источников дохода РФ, включая сферу энергетики и будущие добывающие мощности страны, говорится в коммюнике по итогам встречи министров финансов стран G7. Ранее агентство Рейтер со ссылкой на проект коммюнике сообщило, что министры финансов стран G7 по итогам встречи в итальянской Стрезе изложат основу плана по использованию доходов от замороженных активов России на поддержку Украины, который позднее смогут обсудить лидеры стран на следующей встрече группы в июне. "Мы также привержены дальнейшим финансовым и экономическим санкциям, чтобы сократить источники доходов России… в том числе (привержены - ред.) продолжению введения мер против доходов России от энергетики и будущих добывающих мощностей", - говорится в коммюнике. В Москве не раз заявляли, что Россия справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал антироссийских санкций. В самих западных странах не раз звучали мнения, что санкции неэффективны. Президент Владимир Путин отмечал, что политика сдерживания и ослабления России — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация - вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".

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g7, санкции против рф, заявление