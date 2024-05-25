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Страны G7 заявили о прогрессе в вопросе использования российских активов
Страны G7 заявили о прогрессе в вопросе использования российских активов - 25.05.2024, ПРАЙМ
Страны G7 заявили о прогрессе в вопросе использования российских активов
Министры финансов стран G7 сообщили о прогрессе в переговорах о возможностях направления прибыли от замороженных активов России в пользу Киева. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T17:53+0300
2024-05-25T17:53+0300
2024-05-25T17:53+0300
экономика
g7
замороженные российские активы
украина
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 сообщили о прогрессе в переговорах о возможностях направления прибыли от замороженных активов России в пользу Киева. "Вслед за заявлением лидеров G7 от 24 февраля 2024 года мы добиваемся прогресса в наших переговорах о потенциальных возможностях по направлению непредвиденной прибыли от обездвиженных российских суверенных активов на пользу Украине в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами с целью представить варианты по обеспечению дополнительной финансовой поддержки Украине нашим лидерам перед саммитом в Апулии в июне", - говорится в совместном заявлении глав минфинов и центробанков G7. Кроме того, представители G7 подтвердили, что, в соответствии с их правовыми системами, российские суверенные активы в их юрисдикциях останутся обездвиженными пока Россия не "заплатит за ущерб" Украине. Ежегодный саммит группы крупнейших экономик мира планируется провести 13-15 июня в итальянской области Апулия. После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева. В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".
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g7, замороженные российские активы, украина
Экономика, G7, замороженные российские активы, УКРАИНА
Страны G7 заявили о прогрессе в вопросе использования российских активов
Страны G7 заявили о прогрессе в вопросе направления прибыли от активов РФ Киеву
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 сообщили о прогрессе в переговорах о возможностях направления прибыли от замороженных активов России в пользу Киева.
"Вслед за заявлением лидеров G7 от 24 февраля 2024 года мы добиваемся прогресса в наших переговорах о потенциальных возможностях по направлению непредвиденной прибыли от обездвиженных российских суверенных активов на пользу Украине в соответствии с международным правом и нашими соответствующими правовыми системами с целью представить варианты по обеспечению дополнительной финансовой поддержки Украине нашим лидерам перед саммитом в Апулии в июне", - говорится в совместном заявлении глав минфинов и центробанков G7.
Кроме того, представители G7 подтвердили, что, в соответствии с их правовыми системами, российские суверенные активы в их юрисдикциях останутся обездвиженными пока Россия не "заплатит за ущерб" Украине.
Ежегодный саммит группы крупнейших экономик мира планируется провести 13-15 июня в итальянской области Апулия.
США нашли способ забрать российские активы. Но Европа боится
После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму около 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. До последнего времени в ЕС обсуждали пути использования замороженных активов РФ только для финансирования восстановления Украины.
Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для европейской валюты в долгосрочной перспективе, и призывал "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.
В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ "тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России и которые были заморожены в ответ на арест российских государственных резервов, здесь не может быть сомнений, что мы взаимно будем действовать".