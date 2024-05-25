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G7 намерена принять меры из-за якобы применения Китаем нерыночных практик

G7 намерена принять меры из-за якобы применения Китаем нерыночных практик - 25.05.2024, ПРАЙМ

G7 намерена принять меры из-за якобы применения Китаем нерыночных практик

Министры финансов стран G7 заявили, что рассмотрят принятие мер в связи с якобы "комплексным использованием" Китаем нерыночных практик, следует из совместного... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T18:58+0300

2024-05-25T18:58+0300

2024-05-25T19:02+0300

экономика

g7

меры

китай

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министры финансов стран G7 заявили, что рассмотрят принятие мер в связи с якобы "комплексным использованием" Китаем нерыночных практик, следует из совместного заявления глав минфинов и центробанков G7.В частности, в заявлении говорится: "Вновь подтверждая нашу заинтересованность в сбалансированном и взаимном сотрудничестве, мы выражаем обеспокоенность относительно комплексного использования Китаем нерыночных мер и практик, которое сказывается на наших работниках, промышленности и экономической устойчивости. Мы будем продолжать отслеживать потенциальное негативное влияние перепроизводства и рассмотрим принятие мер по обеспечению равных условий в соответствию с принципами Всемирной торговой организации (ВТО)".Вместе с тем представители G7 поддержали усилия соответствующих международных организаций по улучшению качества и доступности данных о промышленной политике и нерыночных практиках, а также инструментов мониторинга в этой области.

https://1prime.ru/20240524/aktivy-848502453.html

китай

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g7, меры, китай