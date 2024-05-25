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В Венгрии сообщили, сколько страна получила российского газа в 2024 году - 25.05.2024, ПРАЙМ
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В Венгрии сообщили, сколько страна получила российского газа в 2024 году
В Венгрии сообщили, сколько страна получила российского газа в 2024 году - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Венгрии сообщили, сколько страна получила российского газа в 2024 году
Венгрия в 2023 году получила из России через "Турецкий поток" 5,6 миллиарда кубометров, что составило 65% ее годового потребления газа, в 2024 году уже... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T15:07+0300
2024-05-25T15:08+0300
экономика
газ
россия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Венгрия в 2023 году получила из России через "Турецкий поток" 5,6 миллиарда кубометров, что составило 65% ее годового потребления газа, в 2024 году уже поступило более 2,5 миллиарда кубометров, к концу года ожидается, что цифра удвоится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Он подчеркнул, что "Турецкий поток" чрезвычайно важен для Венгрии, поскольку через него она получает большую часть газа из РФ. "В прошлом году прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа, это составило практически 65% от венгерского потребления... В этом году по этому маршруту уже прибыло более 2,5 миллиардов кубометров, мы рассчитываем, что к концу года это более, чем удвоится", - сказал Сийярто после переговоров с болгарским коллегой Владимиром Малиновым, выступление транслировалось в соцсети. Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки. В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
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газ, россия
Экономика, Газ, РОССИЯ
15:07 25.05.2024 (обновлено: 15:08 25.05.2024)
 
В Венгрии сообщили, сколько страна получила российского газа в 2024 году

МИД: Венгрия в 2024 г. получила из РФ по "Турецкому потоку" 2,5 млрд кубов газа

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГазовая конфорка
Газовая конфорка - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Венгрия в 2023 году получила из России через "Турецкий поток" 5,6 миллиарда кубометров, что составило 65% ее годового потребления газа, в 2024 году уже поступило более 2,5 миллиарда кубометров, к концу года ожидается, что цифра удвоится, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Он подчеркнул, что "Турецкий поток" чрезвычайно важен для Венгрии, поскольку через него она получает большую часть газа из РФ.
"В прошлом году прибыло 5,6 миллиардов кубометров газа, это составило практически 65% от венгерского потребления... В этом году по этому маршруту уже прибыло более 2,5 миллиардов кубометров, мы рассчитываем, что к концу года это более, чем удвоится", - сказал Сийярто после переговоров с болгарским коллегой Владимиром Малиновым, выступление транслировалось в соцсети.
Венгрия и "Газпром" в сентябре 2021 года подписали контракты на поставки 4,5 миллиарда кубометров газа в год в течение последующих 15 лет, из которых 3,5 миллиарда кубометров газа в год приходятся на маршрут через Сербию (из "Турецкого потока") и 1 миллиард - через Австрию. Первые объемы газа через газопровод "Балканский поток", принимающий газ из "Турецкого потока", пошли в Венгрию через Сербию 1 октября. Контрактный объем соответствует примерно 12,3 миллиона кубометров газа в сутки.
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В августе 2022 года Сийярто заявил, что подписан договор с "Газпромом", согласно которому в страну с 1 сентября будет поступать дополнительно 5,8 миллиона кубометров газа ежедневно через "Турецкий поток" и Сербию. В ходе его визита в Москву в марте 2023 года было заявлено, что договор о дополнительных поставках будет продлен.
 
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