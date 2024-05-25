https://1prime.ru/20240525/gosduma-848506508.html

В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России

В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России

Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по российской территории похожи на помешательство, заявил депутат... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T09:59+0300

2024-05-25T09:59+0300

2024-05-25T09:59+0300

россия

госдума

нато

йенс столтенберг

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по российской территории похожи на помешательство, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценной навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Столтенберг делает все, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку. Российские власти неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.

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россия, госдума, нато, йенс столтенберг