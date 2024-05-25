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В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России - 25.05.2024, ПРАЙМ
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В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России
В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России
Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по российской территории похожи на помешательство, заявил депутат... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T09:59+0300
2024-05-25T09:59+0300
россия
госдума
нато
йенс столтенберг
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по российской территории похожи на помешательство, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России. "Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценной навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, Столтенберг делает все, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку. Российские власти неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.
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россия, госдума, нато, йенс столтенберг
РОССИЯ, Госдума, НАТО, Йенс Столтенберг
09:59 25.05.2024
 
В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО по России

В Госдуме назвали помешательством призыв генсека НАТО разрешить удары по России

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 мая – ПРАЙМ. Призывы генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга снять некоторые ограничения на удары по российской территории похожи на помешательство, заявил депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.
Ранее Столтенберг в интервью журналу Economist призвал союзников по альянсу снять некоторые ограничения на удары Киева западным оружием по объектам на территории России.
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"Призыв Столтенберга продиктован помешательством на войне и желанием любой ценной навредить России, не задумываясь при этом о возможных катастрофических последствиях для населения западных стран", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, Столтенберг делает все, чтобы еще больше разжечь украинский конфликт, попутно превратив Европу в пороховую бочку.
Российские власти неоднократно заявляли, что военная помощь Киеву препятствуют урегулированию и напрямую вовлекают государства-члены Североатлантического альянса в конфликт. Как заявлял министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, что все грузы, содержащие вооружение для Украины, будут законной целью для российских войск. Он подчеркивал, что Соединенные Штаты и НАТО напрямую участвуют в конфликте, как поставками вооружения и боеприпасов, так и подготовкой кадров на территории Великобритании, ФРГ, Италии и других государств.
 
РОССИЯГосдумаНАТОЙенс Столтенберг
 
 
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