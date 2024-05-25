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Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море

Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море - 25.05.2024, ПРАЙМ

Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море

Российская Федрация запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом телеканалу al Arabiya заявил помощник главы... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T20:45+0300

2024-05-25T20:45+0300

2024-05-25T20:57+0300

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россия

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гсм

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российская Федрация запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом телеканалу al Arabiya заявил помощник главы суданского Суверенного совета. В частности, в al Arabiya, ссылаясь на помощника главы Суверенного совета Судана, сообщили: "Россия запросила пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки нам оружия". По его словам, которые передал al Arabiya глава суданского Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан "скоро подпишет соглашения с Россией". Как ранее заявлял глава МИД Судана Али Садик Али, суданские власти страны не имеют "принципиальных возражений" против создания в стране базы ВМФ России. Первые сообщения о том, что Россия договорилась с суданскими властями о создании базы Военно-морского флота в Судане поступили еще осенью 2020 года. По соглашению, максимальная численность личного состава российского пункта ВМФ не должна превышать 300 человек, при этом одновременно там смогут находиться до четырех кораблей.

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россия, судан, гсм