Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море - 25.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240525/gsm-848513155.html
Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море
Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море - 25.05.2024, ПРАЙМ
Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море
Российская Федрация запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом телеканалу al Arabiya заявил помощник главы... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T20:45+0300
2024-05-25T20:57+0300
экономика
россия
судан
гсм
https://cdnn.1prime.ru/img/83201/39/832013999_0:269:2683:1778_1920x0_80_0_0_2e8f2c804bf3cf471114278112016e2b.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российская Федрация запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом телеканалу al Arabiya заявил помощник главы суданского Суверенного совета. В частности, в al Arabiya, ссылаясь на помощника главы Суверенного совета Судана, сообщили: "Россия запросила пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки нам оружия". По его словам, которые передал al Arabiya глава суданского Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан "скоро подпишет соглашения с Россией". Как ранее заявлял глава МИД Судана Али Садик Али, суданские власти страны не имеют "принципиальных возражений" против создания в стране базы ВМФ России. Первые сообщения о том, что Россия договорилась с суданскими властями о создании базы Военно-морского флота в Судане поступили еще осенью 2020 года. По соглашению, максимальная численность личного состава российского пункта ВМФ не должна превышать 300 человек, при этом одновременно там смогут находиться до четырех кораблей.
https://1prime.ru/20240523/afrika-848458687.html
судан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83201/39/832013999_0:18:2683:2030_1920x0_80_0_0_6fbf0a77c9363811b5bf91db2e10f214.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, судан, гсм
Экономика, РОССИЯ, СУДАН, ГСМ
20:45 25.05.2024 (обновлено: 20:57 25.05.2024)
 
Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море

al Arabiya: Россия запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море

© РИА Новости . С. Преображенский | Перейти в медиабанкСудан. На одной из улиц города Омдурман в провинции Хартум.
Судан. На одной из улиц города Омдурман в провинции Хартум. - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . С. Преображенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Российская Федрация запросила у Судана пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки оружия. Об этом телеканалу al Arabiya заявил помощник главы суданского Суверенного совета.
В частности, в al Arabiya, ссылаясь на помощника главы Суверенного совета Судана, сообщили: "Россия запросила пункт снабжения ГСМ на Красном море в обмен на поставки нам оружия".
По его словам, которые передал al Arabiya глава суданского Суверенного совета Абдель Фаттах аль-Бурхан "скоро подпишет соглашения с Россией".
Как ранее заявлял глава МИД Судана Али Садик Али, суданские власти страны не имеют "принципиальных возражений" против создания в стране базы ВМФ России.
Заявления для СМИ В. Путина и А. Ассумани - ПРАЙМ, 1920, 23.05.2024
Путин отметил значимую роль стран Африки в международной повестке
23 мая, 19:45
Первые сообщения о том, что Россия договорилась с суданскими властями о создании базы Военно-морского флота в Судане поступили еще осенью 2020 года.
По соглашению, максимальная численность личного состава российского пункта ВМФ не должна превышать 300 человек, при этом одновременно там смогут находиться до четырех кораблей.
 
ЭкономикаРОССИЯСУДАНГСМ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала