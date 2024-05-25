https://1prime.ru/20240525/kanny-848513571.html

Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля

Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля - 25.05.2024, ПРАЙМ

Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля

Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера удостоился главной награды 77-го Каннского кинофестиваля - получил Золотую пальмовую ветвь. Об этом в соцсети | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T21:56+0300

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каннский фестиваль

фильм

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера удостоился главной награды 77-го Каннского кинофестиваля - получил Золотую пальмовую ветвь. Об этом в соцсети Х сообщили организаторы фестиваля. В сообщении указывается: "Золотая пальмовая ветвь присуждается "Аноре", снятой Шоном Бейкером". Победитель конкурса - фильм о работнице секс-индустрии с Майки Мэдисон в главной роли. В "Аноре" также снялись два российских актера - Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.

https://1prime.ru/20240524/myata-848499717.html

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каннский фестиваль, фильм