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Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля
Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля - 25.05.2024, ПРАЙМ
Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля
Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера удостоился главной награды 77-го Каннского кинофестиваля - получил Золотую пальмовую ветвь. Об этом в соцсети | 25.05.2024, ПРАЙМ
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каннский фестиваль
фильм
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера удостоился главной награды 77-го Каннского кинофестиваля - получил Золотую пальмовую ветвь. Об этом в соцсети Х сообщили организаторы фестиваля. В сообщении указывается: "Золотая пальмовая ветвь присуждается "Аноре", снятой Шоном Бейкером". Победитель конкурса - фильм о работнице секс-индустрии с Майки Мэдисон в главной роли. В "Аноре" также снялись два российских актера - Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
https://1prime.ru/20240524/myata-848499717.html
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каннский фестиваль, фильм
Каннский фестиваль, фильм
21:56 25.05.2024 (обновлено: 21:57 25.05.2024)
 
Назван фильм - победитель Каннского кинофестиваля

Фильм "Анора" получил Золотую пальмовую ветвь на Каннском кинофестивале

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкЛазурный берег, Франция
Лазурный берег, Франция - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Фильм "Анора" американского режиссера Шона Бейкера удостоился главной награды 77-го Каннского кинофестиваля - получил Золотую пальмовую ветвь. Об этом в соцсети Х сообщили организаторы фестиваля.
В сообщении указывается: "Золотая пальмовая ветвь присуждается "Аноре", снятой Шоном Бейкером".
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Победитель конкурса - фильм о работнице секс-индустрии с Майки Мэдисон в главной роли. В "Аноре" также снялись два российских актера - Юрий Борисов и Марк Эйдельштейн.
 
Каннский фестивальфильм
 
 
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