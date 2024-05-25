https://1prime.ru/20240525/krasnodar-848507419.html

В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования 12 детей в краснодарской школе, где ветер сорвал кровельное покрытие. Об этом... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T10:58+0300

2024-05-25T10:58+0300

2024-05-25T10:58+0300

россия

красноярский край

https://cdnn.1prime.ru/img/82917/09/829170910_0:203:2921:1846_1920x0_80_0_0_58cc49effeb86fe935c6bcbef9c53c17.jpg

КРАСНОДАР, 25 мая – ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования 12 детей в краснодарской школе, где ветер сорвал кровельное покрытие. Об этом рассказали в СУ СКР по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в скором времени следователи смогут оценить действия лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. В результате происшетсвия пострадали около 12 детей, они получили осколочные ранения различной степени тяжести.Точное количество пострадавших детей уточняется.

красноярский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, красноярский край