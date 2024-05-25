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В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования 12 детей в краснодарской школе, где ветер сорвал кровельное покрытие. Об этом... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T10:58+0300
2024-05-25T10:58+0300
2024-05-25T10:58+0300
россия
красноярский край
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КРАСНОДАР, 25 мая – ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования 12 детей в краснодарской школе, где ветер сорвал кровельное покрытие. Об этом рассказали в СУ СКР по региону."Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в скором времени следователи смогут оценить действия лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. В результате происшетсвия пострадали около 12 детей, они получили осколочные ранения различной степени тяжести.Точное количество пострадавших детей уточняется.
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россия, красноярский край
РОССИЯ, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ
В Краснодаре более десяти детей пострадали в школе, где ветер сорвал крышу
Прокуратура: 12 учеников пострадали в школе в Краснодаре, где ветер снес крышу
КРАСНОДАР, 25 мая – ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту травмирования 12 детей в краснодарской школе, где ветер сорвал кровельное покрытие. Об этом рассказали в СУ СКР по региону.
"Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)", - говорится в сообщении. Отмечается, что в скором времени следователи смогут оценить действия лиц, ответственных за надлежащее техническое состояние и обслуживание здания.
Ранее мэр Краснодара Евгений Наумов сообщил, что в школе №29 по улице имени Рылеева сорвало часть кровли до начала торжественной линейки по случаю последнего звонка. В результате происшетсвия пострадали около 12 детей, они получили осколочные ранения различной степени тяжести.
Точное количество пострадавших детей уточняется.