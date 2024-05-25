https://1prime.ru/20240525/lavrov-848509928.html
Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры
Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры - 25.05.2024, ПРАЙМ
Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры
Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T15:29+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана. Об этом сообщили в МИД РФ. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили: "Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях". Вместе с тем глава российского МИД выразил Али Багери Кяни глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский коллега Лаврова, со своей стороны, поблагодарил российское руководство за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание гражданам Ирана.
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Экономика, РОССИЯ, ИРАН, партнерство
Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры
Лавров и и.о. главы МИД Ирана обсудили по телефону двухстороннее сотрудничество
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана. Об этом сообщили в МИД РФ.
В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили: "Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях".
Иран доведет расследование гибели Раиси до конца, заявил посол Джалали
Вместе с тем глава российского МИД выразил Али Багери Кяни глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский коллега Лаврова, со своей стороны, поблагодарил российское руководство за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание гражданам Ирана.