https://1prime.ru/20240525/lavrov-848509928.html

Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры

Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры - 25.05.2024, ПРАЙМ

Лавров и и.о. главы МИД Ирана провели телефонные переговоры

Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T15:29+0300

2024-05-25T15:29+0300

2024-05-25T15:34+0300

экономика

россия

иран

партнерство

https://cdnn.1prime.ru/img/84196/07/841960770_0:236:2802:1812_1920x0_80_0_0_26a5919169b6ac509cd8177cdbe1d37b.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил по телефоны с и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни двустороннее сотрудничество и реализацию совместных проектов и договоренностей Москвы и Тегерана. Об этом сообщили в МИД РФ. В частности, в российском внешнеполитическом ведомстве отметили: "Стороны подтвердили твердый настрой на безусловное продолжение выбранного лидерами двух стран курса на формирование стратегического партнерства между Россией и Ираном и готовность к реализации всех имеющихся договоренностей и проектов в самых различных областях". Вместе с тем глава российского МИД выразил Али Багери Кяни глубокие соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и главы МИД Ирана Хосейна Амира Абдоллахиана. Иранский коллега Лаврова, со своей стороны, поблагодарил российское руководство за проявленное внимание и поддержку, а также искреннее сочувствие и сопереживание гражданам Ирана.

https://1prime.ru/20240521/iran-848356639.html

иран

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, иран, партнерство