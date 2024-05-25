https://1prime.ru/20240525/myata-848500070.html

Музыка, кино и викинги. ТОП-5 летних фестивалей недалеко от Москвы

Музыка, кино и викинги. ТОП-5 летних фестивалей недалеко от Москвы - 25.05.2024, ПРАЙМ

Музыка, кино и викинги. ТОП-5 летних фестивалей недалеко от Москвы

Отдых с палаткой – это не только поход, но и спасение от цифровой зависимости и даже путешествие в прошлое. Самые интересные музыкальные, театральные,... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T01:01+0300

2024-05-25T01:01+0300

2024-05-25T01:01+0300

музыка

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/18/848470829_0:241:2784:1807_1920x0_80_0_0_0958d6fcae74effcf96447611e298bee.jpg

МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Отдых с палаткой – это не только поход, но и спасение от цифровой зависимости и даже путешествие в прошлое. Самые интересные музыкальные, театральные, конструкторские фестивали России, посещение которых лучше спланировать прямо сейчас, — в подборке "Прайма".Музыкальный фестиваль "Дикая мята"Где: поселок Бунырево, Тульская областьКогда: 14–16 июняСтоимость билета: от 6500 рублей"Дикая Мята" — мультиформатный музыкальный фестиваль, на котором выступают как всеми любимые артисты, так и совсем новые для аудитории исполнители. "Дикая" — потому что ту независимую музыку, которая нравится его создателю, он называет "дикорастущей". Это один из самых близких к Москве опен-эйров, всего 130 км от МКАД.В этом году выступят The Hatters, Вячеслав Бутусов, Polnalyubvi, Green Apelsin, Найк Борзов, Антоха MC, Хаски, Билли Новик с песнями Егора Летова, "Элли на маковом поле" и десятки других артистов.Специально для гостей "Дикой мяты" будут работать шесть сцен, большой фудкорт с разнообразной кухней, ярмарка, зона красоты и здоровья Green Age, бассейн с шезлонгами и пространство для детей — с детским садом, комнатой матери и ребенка, мастер-классами, батутами и сценой, на которой можно попробовать себя в роли рок-звезд.Фестиваль считается одним из самых комфортных: на территории установлены бесплатные питьевые фонтанчики, проложены мощенные дорожки, пандусы. В кемпинге можно зарядить гаджеты, есть Wi-Fi и кипяток. Для гостей с детьми — отдельный палаточный лагерь "Семейный". Доступна комната матери и ребенка, где есть все необходимое для приготовления детского питания, стирки, сушки, пеленания.Московский джазовый фестивальГде: МоскваКогда: 10–16 июняСтоимость билета: от 3500 рублейС 2022 года в Москве проходит самый большой джазовый фестиваль России и один из самых масштабных джазовых фестивалей мира. В этом году на главных сценах выступит Дмитрий Маликов с программой PIANOMANIЯ Jazz и Константин Хабенский — вместе с Московским джазовым оркестром актер представит джазовую сказку "Петя и волк". Также фестиваль посетят музыканты Дафер Юсеф (Тунис), Ришар Бона (США), Авишай Коэн (Израиль), Роберто Фонсека (Куба) и многие другие.Открытие Московского джазового фестиваля пройдет 10 июня в Концертном зале им. П. И. Чайковского, а закрытие — на сцене зала "Зарядье". Именитые музыканты и молодежные джаз-коллективы на протяжении пяти дней будут выступать в саду "Эрмитаж", парках "Зарядье", "Музеон" и "Сокольники", а также на площади перед ЦУМом.Фестиваль авторской анимации "Бессонница"Где: недалеко от деревни Рыляки, Калужская областьКогда: 18–22 июляСтоимость билета: от 5000 рублей"Бессонница" — это фестиваль авторской анимации под открытым небом, на котором можно увидеть избранные фильмы современных режиссеров со всего мира. Раз в год летом организаторы находят в лесу уютную поляну, ставят огромные экраны и в течение нескольких ночей показывают лучшие мультфильмы. Программа состоит из новых фильмов, которые на наш "Конкурс снов" присылают режиссеры из самых разных стран. Ночью — лучшие мультфильмы. Днем — музыка, перформансы, инсталляции, лекции. Посетители также могут расслабиться под драйвовую музыку — инди, фолк, фанк и этно-поп.Исторический фестиваль "Былинный берег"Где: деревня Топорок, Тверская областьКогда: 19-20-21 июляСтоимость билета: от 3000 рублейТрёхдневный исторический фестиваль и концерт под открытым небом на 10.000 посетителей в двух часах от Москвы.Фестиваль живой истории "Былинный Берег" посвящён культуре и традициям нашей страны и её соседей IX-XI вв. Мы предлагаем стряхнуть пыль со страниц истории и погрузиться в жизнь Древней Руси. Гости фестиваля смогут увидеть повседневную жизнь и воинские обычаи той эпохи. Организаторы обеспечат для турлагеря охрану, а так же предоставят гостям дрова, туалеты, умывальники и техническую воду.С прошлого года фестиваль дополнен и музыкальной программой. Выступят "Мельница", Нейромонах Феофан, Тролль гнёт ель, Кот Баюн и многие другиеПикник “Афиши”Где: Москва, Санкт-ПетербургКогда: 3 и 4 августа, 10 и 11 августаСтоимость билета: от 4500 рублейЭтим летом ежегодный фестиваль "Пикник “Афиши”" пройдет уже в двадцатый раз. 3 августа на площадку в Москве вернутся герои "десятых" — Pompeya. Хедлайнером станет Therr Maitz. 4 августа выступит Найк Борзов. В этом году "Пикник" пройдет в "Лужниках" — на том же месте, где он начинался в 2004-м. А вот в Петербурге фестиваль состоится впервые и пройдет в ЦПРиО им. Кирова на Елагином острове.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

музыка