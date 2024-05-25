Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг - 25.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240525/nato-848505659.html
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг - 25.05.2024, ПРАЙМ
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T08:16+0300
2024-05-25T08:16+0300
нато
россия
йенс столтенберг
кибератаки
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist. "Если кибератаки будут серьезными,... то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - цитирует генсека издание.Отмечается, что таким образом Столтенберг послал России сигнал о возможности принятия мер, которые предполагает пятая статья Североатлантического договора.Согласно вышеупомянутой статье, если на одно из государств НАТО совершается вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.
https://1prime.ru/20240524/stoltenberg-848503748.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77911f8efa4b07054768d63afc7c5d75.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, россия, йенс столтенберг, кибератаки
НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг, кибератаки
08:16 25.05.2024
 
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг

Генсек НАТО заявил о готовности задействовать пятую статью в случае кибератаки

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist.
"Если кибератаки будут серьезными,... то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - цитирует генсека издание.
Отмечается, что таким образом Столтенберг послал России сигнал о возможности принятия мер, которые предполагает пятая статья Североатлантического договора.
Согласно вышеупомянутой статье, если на одно из государств НАТО совершается вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Столтенберг заявил, что НАТО не намерен вводить войска на Украину
Вчера, 23:58
 
НАТОРОССИЯЙенс Столтенбергкибератаки
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала