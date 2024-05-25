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НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг - 25.05.2024, ПРАЙМ
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T08:16+0300
2024-05-25T08:16+0300
2024-05-25T08:16+0300
нато
россия
йенс столтенберг
кибератаки
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом рассказал генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist. "Если кибератаки будут серьезными,... то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - цитирует генсека издание.Отмечается, что таким образом Столтенберг послал России сигнал о возможности принятия мер, которые предполагает пятая статья Североатлантического договора.Согласно вышеупомянутой статье, если на одно из государств НАТО совершается вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.
https://1prime.ru/20240524/stoltenberg-848503748.html
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нато, россия, йенс столтенберг, кибератаки
НАТО, РОССИЯ, Йенс Столтенберг, кибератаки
НАТО может задействовать пятую статью при кибератаке, заявил Столтенберг
Генсек НАТО заявил о готовности задействовать пятую статью в случае кибератаки
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ.
В случае значительной кибератаки на одно из государств Североатлантического альянса он может задействовать пятую статью договора о коллективной обороне. Об этом рассказал
генеральный секретарь блока Йенс Столтенберг в интервью изданию Economist.
"Если кибератаки будут серьезными,... то мы можем задействовать пятую статью и ответить в киберпространстве, а также в других областях, чтобы защитить союзников по НАТО", - цитирует генсека издание.
Отмечается, что таким образом Столтенберг послал России сигнал о возможности принятия мер, которые предполагает пятая статья Североатлантического договора.
Согласно вышеупомянутой статье, если на одно из государств НАТО совершается вооруженного нападения, остальные будут считать это нападением на весь альянс и в рамках помощи союзнику могут предпринимать "действия, которые сочтут необходимыми", в том числе военные.
Столтенберг заявил, что НАТО не намерен вводить войска на Украину