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В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ - 25.05.2024, ПРАЙМ

В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ

Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства,... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T07:53+0300

2024-05-25T07:53+0300

2024-05-25T07:55+0300

экономика

россия

налоговая система

ндфл

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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства, включив в список иницативы партии ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Каплан Панеш."Вошли наши основные позиции - это сохранение НДФЛ для большинства граждан и возможность при рассмотрении не резких скачков НДФЛ, а чтобы она была плоской", - сказал депутат.Кроме того, парламентарий добавил, что партия планирует доработать предложения о специальном налогообложении для трудовых мигрантов и о налоговом вычете на лечение домашних животных. В то же время, по словам Панеша, резких перепадов не будет, и большинство граждан останутся при нынешних налогах.

https://1prime.ru/20240523/nalogovaya-sistema-848429591.html

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россия, налоговая система, ндфл