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В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ
В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ - 25.05.2024, ПРАЙМ
В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ
Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства,... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T07:53+0300
2024-05-25T07:53+0300
2024-05-25T07:55+0300
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства, включив в список иницативы партии ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Каплан Панеш."Вошли наши основные позиции - это сохранение НДФЛ для большинства граждан и возможность при рассмотрении не резких скачков НДФЛ, а чтобы она была плоской", - сказал депутат.Кроме того, парламентарий добавил, что партия планирует доработать предложения о специальном налогообложении для трудовых мигрантов и о налоговом вычете на лечение домашних животных. В то же время, по словам Панеша, резких перепадов не будет, и большинство граждан останутся при нынешних налогах.
https://1prime.ru/20240523/nalogovaya-sistema-848429591.html
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россия, налоговая система, ндфл
Экономика, РОССИЯ, налоговая система, НДФЛ
В Госдуме выступили за введение многоступенчатой шкалы НДФЛ
Депутаты поддержали введение многоступенчатой шкалы НДФЛ в России
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Комитет Государственной Думы по бюджету и налогам по итогам парламентских слушаний утвердил рекомендации по совершенствования налогового законодательства, включив в список иницативы партии ЛДПР о сохранении НДФЛ для большинства граждан. Об этом сообщил заместитель председателя комитета Каплан Панеш.
"Вошли наши основные позиции - это сохранение НДФЛ для большинства граждан и возможность при рассмотрении не резких скачков НДФЛ, а чтобы она была плоской", - сказал депутат.
Кроме того, парламентарий добавил, что партия планирует доработать предложения о специальном налогообложении для трудовых мигрантов и о налоговом вычете на лечение домашних животных. В то же время, по словам Панеша, резких перепадов не будет, и большинство граждан останутся при нынешних налогах.
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