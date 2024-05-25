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Проблема решена. Нефть из Казахстана продолжит идти в Германию по "Дружбе"
Проблема решена. Нефть из Казахстана продолжит идти в Германию по "Дружбе" - 25.05.2024, ПРАЙМ
Проблема решена. Нефть из Казахстана продолжит идти в Германию по "Дружбе"
Нефть из Казахстана продолжит прокачиваться через трубопровод "Дружба" в Германию, проблема, которая ставила под угрозу транспортировку сырья, была решена,... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T20:41+0300
2024-05-25T20:41+0300
2024-05-25T20:41+0300
экономика
германия
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Нефть из Казахстана продолжит прокачиваться через трубопровод "Дружба" в Германию, проблема, которая ставила под угрозу транспортировку сырья, была решена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в Польше, Германии и РФ, знакомые с вопросом. Агентство напоминает, что в апреле обслуживающая трубопровод "Дружба" компания "Транснефть" предупредила Казахстан о возможной приостановке транзита его нефти в Германию из-за сложностей с сертификацией расходомеров нефти в Польше. По данным агентства, польский оператор PERN опасался нарушить западные санкции против РФ через сотрудничество в обслуживании расходомеров. "(Компания – ред.) PERN, российская государственная компания "Транснефть" и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt договорились, что нероссийская компания будет обслуживать расходомеры нефти на польском участке трубопровода "Дружба"", - пишет агентство. Отмечается, что для обслуживания расходомеров нефти на польской части "Дружбы" была выбрана словацкая компания.
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германия
Проблема решена. Нефть из Казахстана продолжит идти в Германию по "Дружбе"
Reuters: нефть из Казахстана продолжит идти в ФРГ по "Дружбе", проблема решена
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Нефть из Казахстана продолжит прокачиваться через трубопровод "Дружба" в Германию, проблема, которая ставила под угрозу транспортировку сырья, была решена, передает агентство Reuters со ссылкой на источники в Польше, Германии и РФ, знакомые с вопросом.
Агентство напоминает, что в апреле обслуживающая трубопровод "Дружба" компания "Транснефть" предупредила Казахстан о возможной приостановке транзита его нефти в Германию из-за сложностей с сертификацией расходомеров нефти в Польше. По данным агентства, польский оператор PERN опасался нарушить западные санкции против РФ через сотрудничество в обслуживании расходомеров.
"(Компания – ред.) PERN, российская государственная компания "Транснефть" и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt договорились, что нероссийская компания будет обслуживать расходомеры нефти на польском участке трубопровода "Дружба"", - пишет агентство.
Отмечается, что для обслуживания расходомеров нефти на польской части "Дружбы" была выбрана словацкая компания.