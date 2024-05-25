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Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК - 25.05.2024, ПРАЙМ
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Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК - 25.05.2024, ПРАЙМ
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ)... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T16:25+0300
2024-05-25T16:26+0300
экономика
владимир путин
совещание
впк
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. В совещании примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие. На встречу приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, гендиректор АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов. Предусмотрено, что после совещания Путин осмотрит производственные объекты, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. В то же время главе государства представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности и линейку авиационных бомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
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владимир путин, совещание, впк
Экономика, Владимир Путин, совещание, ВПК
16:25 25.05.2024 (обновлено: 16:26 25.05.2024)
 
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК

Путин проведет в подмосковном Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
Президент Владимир Путин провел заседание наблюдательного совета АСИ
© POOL
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МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В совещании примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие. На встречу приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, гендиректор АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов.
!Глава холдинга Ростех Сергей Чемезов - ПРАЙМ, 1920, 17.05.2024
Чемезов рассказал о проблемах российского ОПК
17 мая, 09:14
Предусмотрено, что после совещания Путин осмотрит производственные объекты, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. В то же время главе государства представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности и линейку авиационных бомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
 
ЭкономикаВладимир ПутинсовещаниеВПК
 
 
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