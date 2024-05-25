https://1prime.ru/20240525/putin-848510423.html
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК - 25.05.2024, ПРАЙМ
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ)... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T16:25+0300
2024-05-25T16:25+0300
2024-05-25T16:26+0300
экономика
владимир путин
совещание
впк
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_a6c25a7053554fce3e05aae3108d9cb0.jpg
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса. В совещании примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие. На встречу приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, гендиректор АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов. Предусмотрено, что после совещания Путин осмотрит производственные объекты, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. В то же время главе государства представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности и линейку авиационных бомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.
https://1prime.ru/20240517/chemezov-848261196.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/16/848417343_54:0:2785:2048_1920x0_80_0_0_ed232f98d0aaebdc668b3d8e4c7d9a58.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, совещание, впк
Экономика, Владимир Путин, совещание, ВПК
Путин проведет в Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
Путин проведет в подмосковном Королеве встречу с руководителями предприятий ОПК
МОСКВА, 25 мая - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин прибыл в подмосковный Королев, где на площадке головного предприятия АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение" (КТРВ) проведет встречу с руководителями предприятий оборонно-промышленного комплекса.
В совещании примут участие зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев, секретарь Совбеза Сергей Шойгу, первый вице-премьер Денис Мантуров, глава Минобороны РФ Андрей Белоусов, помощник президента Алексей Дюмин, глава Минпромторга РФ Антон Алиханов, глава Минфина РФ Антон Силуанов, замминистра обороны Алексей Криворучко и другие. На встречу приглашены гендиректор ОДК Вадим Бадеха, гендиректор ПАО "Камаз" Сергей Когогин, гендиректор АО "Технодинамика" Игорь Насенков, гендиректор концерна ВКО "Алмаз-Антей" Ян Новиков, гендиректор КТРВ Борис Обносов, гендиректор Уралвагонзавода Александр Потапов, гендиректор ОСК Андрей Пучков, гендиректор НПО "Высокоточные комплексы" Олег Рязанцев, гендиректор АО "Объединенная приборостроительная корпорация" Сергей Сахненко, гендиректор ОАК Юрий Слюсарь, глава Ростеха Сергей Чемезов.
Чемезов рассказал о проблемах российского ОПК
Предусмотрено, что после совещания Путин осмотрит производственные объекты, включая сборочный цех и центр наземных испытаний. В то же время главе государства представят изделия класса "воздух - поверхность", планирующие боеприпасы, ракеты "воздух - воздух" большой дальности и линейку авиационных бомб различных калибров, оснащенных универсальным модулем планирования и коррекции.