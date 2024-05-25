"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад
Sabah: Россия и Китай изменят мир, вопреки желанию США сохранить их гегемонию
© POOL
МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Запад испугался союза России и Китая, который угрожает его гегемонии, сообщает турецкое издание Sabah.
"Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — сообщается в материале издания.
"Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — сообщается в материале издания.
Обозреватель газеты пишет, что любое близкое сотрудничество России с Китаем ставит перед США вопрос выживания, потому что после окончания Второй мировой войны Вашингтон стал предпринимать действия, чтобы помешать потенциальному формированию мощных союзов.
В этой связи сообщается, что теперь Штаты не могут достичь необходимого им результата, потому что Китай с Россией находятся на пути формирования мощного союза.
Ранее издание "Известия" сообщало, что Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары.