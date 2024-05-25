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"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад - 25.05.2024, ПРАЙМ
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"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад
"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад - 25.05.2024, ПРАЙМ
"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад
Запад испугался союза России и Китая, который угрожает его гегемонии, сообщает турецкое издание Sabah."Апологеты атлантической системы, построенной США и... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T13:57+0300
2024-05-25T13:57+0300
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китай
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Запад испугался союза России и Китая, который угрожает его гегемонии, сообщает турецкое издание Sabah."Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — сообщается в материале издания.Обозреватель газеты пишет, что любое близкое сотрудничество России с Китаем ставит перед США вопрос выживания, потому что после окончания Второй мировой войны Вашингтон стал предпринимать действия, чтобы помешать потенциальному формированию мощных союзов.В этой связи сообщается, что теперь Штаты не могут достичь необходимого им результата, потому что Китай с Россией находятся на пути формирования мощного союза.Ранее издание "Известия" сообщало, что Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ&gt;&gt;&gt;
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россия, китай
РОССИЯ, КИТАЙ
13:57 25.05.2024
 
"Зловещее будущее". Россия и Китай проложат США дорогу в ад

Sabah: Россия и Китай изменят мир, вопреки желанию США сохранить их гегемонию

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
Президент Владимир Путин прибыл в Китай с официальным визитом
© POOL
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МОСКВА, 25 мая — ПРАЙМ. Запад испугался союза России и Китая, который угрожает его гегемонии, сообщает турецкое издание Sabah.

"Апологеты атлантической системы, построенной США и Европой, расценивают стратегию углубляющегося союза между Китаем и Россией как "зловещее будущее". В каком-то смысле кошмар Запада становится реальностью", — сообщается в материале издания.
Обозреватель газеты пишет, что любое близкое сотрудничество России с Китаем ставит перед США вопрос выживания, потому что после окончания Второй мировой войны Вашингтон стал предпринимать действия, чтобы помешать потенциальному формированию мощных союзов.
В этой связи сообщается, что теперь Штаты не могут достичь необходимого им результата, потому что Китай с Россией находятся на пути формирования мощного союза.
Ранее издание "Известия" сообщало, что Брюссель планирует присоединиться к торговой войне с Пекином и вслед за Вашингтоном обложить пошлинами некоторые китайские товары.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ>>>
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