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В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным - 25.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным
Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T05:58+0300
2024-05-25T05:58+0300
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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - заявил республиканец от штата Кентукки. Также он добавил, что если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.Кроме того, Масси прокомментировал планы Запада по изъятию российских активов. По его словам, они недальновидны, а подобная политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США.Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
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россия, украина, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным
Конгрессмен назвал аморальным выделение средств на "перемалывание" людей Киевом
ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси.
"Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - заявил республиканец от штата Кентукки.
Также он добавил, что если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.
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Кроме того, Масси прокомментировал планы Запада по изъятию российских активов. По его словам, они недальновидны, а подобная политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США.
Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".