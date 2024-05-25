Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным - 25.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240525/ssha-848504344.html
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным - 25.05.2024, ПРАЙМ
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным
Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский... | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T05:58+0300
2024-05-25T05:58+0300
спецоперация на украине
россия
украина
сша
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_0:110:3249:1938_1920x0_80_0_0_5502cf0d8928c26d8a14303e44252b62.jpg
ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - заявил республиканец от штата Кентукки. Также он добавил, что если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.Кроме того, Масси прокомментировал планы Запада по изъятию российских активов. По его словам, они недальновидны, а подобная политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США.Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
https://1prime.ru/20240524/vsu-848498672.html
украина
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84189/00/841890038_260:0:2989:2047_1920x0_80_0_0_4b67872f5463f0d6154bfebf01db6dce.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, сша, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, США, военная помощь Украине
05:58 25.05.2024
 
В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным

Конгрессмен назвал аморальным выделение средств на "перемалывание" людей Киевом

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкЕжегодное обращение президента США Байдена к конгрессу
Ежегодное обращение президента США Байдена к конгрессу - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси.
"Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - заявил республиканец от штата Кентукки.
Также он добавил, что если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.
Украинский флаг, Киев - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Всех на фронт. Генштаб ВСУ резко сократят и отправят воевать
Вчера, 18:26
Кроме того, Масси прокомментировал планы Запада по изъятию российских активов. По его словам, они недальновидны, а подобная политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США.
Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.
В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАСШАвоенная помощь Украине
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала