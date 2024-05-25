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В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным

В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным - 25.05.2024, ПРАЙМ

В США назвали финансирование конфликта на Украине аморальным

Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский... | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T05:58+0300

2024-05-25T05:58+0300

2024-05-25T05:58+0300

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россия

украина

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военная помощь украине

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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным, поделился своим мнением с РИА Новости американский конгрессмен Томас Масси. "Я заявил нашему спикеру: если вы хотите отправить 60 миллиардов долларов, то задача состоит в том, чтобы достичь какого-то мира. Возможно, меня заставят проголосовать, но я не голосую за 60 миллиардов долларов для того, чтобы это потребовало выделения новых 60 миллиардов долларов", - заявил республиканец от штата Кентукки. Также он добавил, что если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.Кроме того, Масси прокомментировал планы Запада по изъятию российских активов. По его словам, они недальновидны, а подобная политика снижает "аппетит" других стран к финансированию внешнего долга США.Масси со своими внешнеполитическими взглядами находится в меньшинстве в Конгрессе, который в прошлом месяце выделил дополнительный 61 миллиард долларов в помощь Украине.В Кремле ноднократно говорили, что, накачивая Украину вооружением и передавая ей огромные пакеты финансовой помощи, страны НАТО лишь препятствуют мирным переговорам. Более того, тем самым они, по словам главы российского МИД Сергея Лаврова, становятся непосредственными участниками конфликта и "играют с огнем".

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россия, украина, сша, военная помощь украине