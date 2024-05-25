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В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США

В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США - 25.05.2024, ПРАЙМ

В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США

Конгресс США настолько политизирован, что это препятствует взаимодействию законодателей Москвы и Вашингтона, рассказал РИА Новости конгрессмен Томас Масси. | 25.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-25T07:02+0300

2024-05-25T07:02+0300

2024-05-25T07:21+0300

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сша

конгресс

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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Конгресс США настолько политизирован, что это препятствует взаимодействию законодателей Москвы и Вашингтона, рассказал РИА Новости конгрессмен Томас Масси. По его словам, попытки проводить такие контакты чреваты демонизацией американских СМИ. Ранее Масси заявил, что финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным решением США. По его словам, если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.

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