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В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США - 25.05.2024, ПРАЙМ
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В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США
В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США - 25.05.2024, ПРАЙМ
В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США
Конгресс США настолько политизирован, что это препятствует взаимодействию законодателей Москвы и Вашингтона, рассказал РИА Новости конгрессмен Томас Масси. | 25.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-25T07:02+0300
2024-05-25T07:21+0300
россия
сша
конгресс
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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Конгресс США настолько политизирован, что это препятствует взаимодействию законодателей Москвы и Вашингтона, рассказал РИА Новости конгрессмен Томас Масси. По его словам, попытки проводить такие контакты чреваты демонизацией американских СМИ. Ранее Масси заявил, что финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным решением США. По его словам, если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.
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россия, сша, конгресс
РОССИЯ, США, конгресс
07:02 25.05.2024 (обновлено: 07:21 25.05.2024)
 
В конгрессе рассказали, что мешает контактам законодателей России и США

Масси: политизированность конгресса мешает контактам законодателей России и США

© AFP / Zach GibsonСША
США - ПРАЙМ, 1920, 25.05.2024
© AFP / Zach Gibson
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ВАШИНГТОН, 25 мая - ПРАЙМ. Конгресс США настолько политизирован, что это препятствует взаимодействию законодателей Москвы и Вашингтона, рассказал РИА Новости конгрессмен Томас Масси.
По его словам, попытки проводить такие контакты чреваты демонизацией американских СМИ.
Ранее Масси заявил, что финансирование украинского конфликта, который ведет к "перемалыванию" людей на Украине, является аморальным решением США. По его словам, если все продолжится также, как и идет, то "у обеих сторон, в конце концов, закончатся люди", поэтому вложение денег в это является аморальным решением.
 
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